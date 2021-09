All in! Games zawarł ze spółką ARP Games sp. z o.o. list intencyjny, który określa ramowe zasady współpracy stron na etapie przygotowawczym, zmierzające do powołania wspólnie nowego podmiotu na rynku gier komputerowych, podał All in! Games. Rozwój projektu realizowanego przez nowy podmiot będzie finansowany ze środków pozyskanych od inwestorów prywatnych lub instytucjonalnych.

Jak podano, celem nowego podmiotu będzie skomercjalizowanie efektów oraz potencjału akceleracji gier ARP Games, stworzonych w latach 2016-2020 oraz kontynuacja tego programu w ramach nowego przedsięwzięcia.

„Rolą nowego podmiotu będzie wyszukiwanie, akceleracja i finansowanie produkcji gier komputerowych, wybranych do realizacji przez strony i nadzór nad produkcją tychże gier, które będą wykonywane przez zewnętrzne podmioty. All In! Games będzie pełnić rolę wydawcy, odpowiedzialnego za wprowadzanie ukończonych projektów na rynek” – czytamy w komunikacie.

Rozwój projektu realizowanego przez nowy podmiot będzie finansowany ze środków pozyskanych od inwestorów prywatnych lub instytucjonalnych. Za pozyskanie środków na rozwój projektu będzie odpowiedzialna All in! Games, z kolei ARP Games będzie odpowiedzialna za organizację, realizację i zarządzanie projektem, podano także.

Strony zobowiązały się także do podjęcia negocjacji biznesowych w celu ustalenia szczegółowych warunków współpracy w ramach projektu, a także wypracowania biznes planu wykazującego jego efektywność ekonomiczną.

„Zarząd wskazuje, iż decyzja o powołaniu nowego podmiotu jest jednym z ważnych elementów nowej strategii, nad którą obecnie zarząd pracuje, a która po sfinalizowaniu i przyjęciu zostanie przez zarząd ogłoszona, jak również może mieć istotny wpływ na rozwój portfolio oraz przyszłe wyniki finansowe All In! Games”- podsumowano.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.

Źródło: ISBnews