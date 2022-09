All in!Games miał 12,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przy przychodach ze sprzedaży 8,4 mln zł w I poł 2022 r., podała spółka powołując się na wstępne szacunkowe dane.

All in! Games zanotował 8,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I poł 2022 r. Zysk na sprzedaży wyniósł w tym okresie 1,3 mln zł, oczyszczona EBITDA była ujemna i wyniosła -4,08 mln zł, skonsolidowana strata netto wyniosła 12,85 mln zł.

W ujęciu jednostkowym przychody All in! Games wyniosły 8,4 mln zł, zysk brutto na sprzedaży – 1,55 mln zł, EBITDA wyniosła -3,91 mln zł, strata netto 12,49 mln zł.

Spółka zastrzega, że zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe zostaną opublikowane w sprawozdaniu finansowym 30 września 2022 roku.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.

