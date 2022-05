All in! Games odnotowało 3,49 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2022 r. wobec 8,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 4,82 mln zł wobec 6,53 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,89 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 4,91 mln zł rok wcześniej.

„Przychód ze sprzedaży kształtował się na podobnym poziomie co w okresie porównawczym i wyniósł 4,9 mln zł. Strata netto wyniosła 3,5 mln zł, natomiast wskaźnik EBITDA jest równy minus 0,5 mln zł. Jednocześnie warto wskazać, że strata wynika głównie z wysokich kosztów amortyzacji gier” – napisał zarząd spółki w liście do akcjonariuszy.

Jak podkreślono, równolegle z harmonogramem wydawniczym cały czas trwają prace koncepcyjne oraz badawcze powiązane z nieogłoszonymi jeszcze projektami.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 3,42 mln zł wobec 8,62 mln zł zysku rok wcześniej.

All in! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych z siedzibą w Krakowie, działający w branży gamingowej od 2018 roku. Firma wydaje i tworzy wyjątkowe gry na komputery osobiste i konsole. Jest wydawcą takich tytułów, jak „Chernobylite” (The Farm 51), „Ghostrunner” (One More Level), „Tools Up!” (The Knights of Unity), „Paradise Lost” (PolyAmorous).

