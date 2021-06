All in! Games, notowany na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wydawca gier komputerowych, podczas największej z imprez branżowych – E3 2021 – zaprezentował zwiastun kolejnego tytułu ze swojego portfolio wydawniczego – Arboria w wersji na PC. Gra trafi do sprzedaży w pełnej wersji w sierpniu br. Uczestnicy wydarzenia mogli również zobaczyć najnowszy gameplay Chernobylite, której premiera odbędzie się 28 lipca br.Inny tytuł z portfolio wydawniczego All in! Games – Lumberhill – zadebiutował na platformie Steam 13 czerwca.

Lumberhill to najnowsza gra, którą wydaliśmy na platformę PC, stworzona przez zespół 2BIGo, przy wsparciu ARP Games. Mamy nadzieję, że w przyszłości zrealizujemy wspólnie kolejne ciekawe projekty. Tytuł spotkał się z dobrym przyjęciem. Sprzedaż po pierwszej dobie jest zbliżona do tej, którą odnotowało Tools Up!, więc z optymizmem patrzymy na kolejne prognozy. Stanowi to również pozytywną przesłankę w odniesieniu do planowanej premiery na Nintendo Switch – mówi Piotr Żygadło, prezes zarządu All in! Games. – Na zapowiedzi, ogłoszone podczas prestiżowego wydarzenia E3, w którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć, pozytywnie zareagowała giełda, co znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszym otwarciu kursu akcji spółki – dodaje.

Obok premiery Lumberhill na PC, spółka ogłosiła również plany premiery kolejnego tytułu, utrzymanego w klasycznej formie gier akcji typu rogulite, Arboria na PC, który trafi do sprzedaży w pełnej wersji w sierpniu br. Gracze i recenzenci mieli również okazję zapoznać się z najnowszym zwiastunem Chernobylite. Gra wyjdzie z wczesnego dostępu pod koniec lipca i dostępna będzie na platformie Steam, z kolei na Xbox One oraz PS4 w późniejszym terminie.

Liczymy, że Arboria przyniesie graczom wiele pozytywnych wrażeń. Nad jej realizacją pracuje Dreamplant Studio, które zostało założone przez byłego pracownika One More Level. Duże nadzieje pokładamy również w Chernobylite od twórców The Farm 51, która wzbudza obecnie największe zainteresowanie wśród społeczności graczy. Dokładamy wszelkich starań, aby oddać w ich ręce wysokiej jakości, dopracowane projekty – mówi Piotr Żygadło – Podsumowując, kalendarz premier All in! Games w drugim półroczu zapowiada się naprawdę ciekawie – dodaje Piotr Żygadło.

Spółka rozwija przyjęty model biznesowy, bazujący na wydawaniu znanych i dobrze rokujących tytułów z segmentu AA+ i Indie Premium. 20 maja w wersji na PC ukazał się Of Bird and Cage – eksperymentalny projekt na granicy gamingu oraz świata muzyki.

W I kwartale 2021 r. All in! Games osiągnęło ponad 28 mln zł przychodów, na które składają się przychody netto ze sprzedaży w kwocie 4,9 mln zł oraz pozostałe przychody operacyjne, pochodzące ze sprzedaży IP do tytułu Ghostrunner. Zysk netto spółki wyniósł 8,6 mln zł.

All in! Games to wydawca gier na komputery osobiste i konsole, realizujący projekty o międzynarodowym zasięgu. W portfolio spółki znajdują się m.in. takie tytuły jak Ghostrunner (One More Level, współwydawca 505 Games), Paradise Lost (PolyAmorous), Alaloth – Champions of The Four Kingdoms (Gamera Interactive) i Tools Up! (The Knights of Unity). Firma rozpoczęła swoją działalność w segmencie wydawniczym w 2018 roku z inicjatywy Piotra Żygadło, Macieja Łasia, Łukasza Nowaka i Tomasza Majewskiego oraz przy wsparciu jednego z większościowych jej akcjonariuszy, Januarego Ciszewskiego. Od 2020 roku, po połączeniu ze spółką Setanta, All in! Games jest notowane na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma posiada międzynarodowy zespół (Polska, USA, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Francja, Litwa) liczący ponad 100 osób.

Źródło: Spółka