Premiera gry „Ghostrunner” została ustalona na 27 października 2020 r., podała All In! Games.

„W tym terminie gra zadebiutuje globalnie, na platformach PC (Steam, Epic Games Store i GOG), PlayStation 4 oraz Xbox One. Wydanie gry na ewentualne dodatkowe platformy zostanie ogłoszone w terminie późniejszym” – czytamy w komunikacie.

Gra tworzona jest przez krakowskie studio One More Level we współpracy z 3D Realms i Slipgate Ironworks, natomiast wydana zostanie przez spółkę oraz włoskiego wydawcę 505 GAMES SPA. Regularna cena została ustalona na poziomie 29,99 USD/ 29,99 euro / 24,99 GBP, podano także.

Ghostrunner to gra akcji osadzona w cyberpunkowym świecie, w której rozgrywka opiera się na mechanice one-hit-one-kill, przypomniano.

Do dnia publikacji niniejszego komunikatu Ghostrunner został dodany do tzw. listy życzeń na platformie Steam przez 461 710 użytkowników. Wynik ten świadczy o sporej popularności tego tytułu i plasuje Grę w czołowej piętnastce najbardziej oczekiwanych premier na świecie, podkreślono.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych. Zastąpił na rynku głównym giełdy spółkę Setanta.

Źródło: ISBnews