BTC Studios podpisało z ARP Games sp. z o.o. list intencyjny dotyczący objęcia znacznego pakietu akcji studia oraz współfinansowania planu marketingowego wydania gry „Zorro The Chronicles The Game”, poinformowała spółka.

„Gra, a w szczególności jej potencjał rynkowy oraz zaprojektowany plan marketingowy zostały pozytywnie ocenione przez ARP Games. Chęć objęcia znacznego pakietu akcji to bardzo pozytywny sygnał dla planowanej emisji. Wierzymy, że za tym pozytywnym sygnałem z rynku pójdą kolejni akcjonariusze” – powiedział prezes BTC Studios Adrian Smarzewski, cytowany w komunikacie.

Spółka wyjaśniła, że eksperci ARP przeprowadzili szereg testów wersji „beta” gry „Zorro The Chronicles The Game”, a w ich wyniku podjęli jednogłośną decyzję o otwarciu drogi do procesu inwestycyjnego. Gra zdobyła wysokie noty, a zdaniem ekspertów jej potencjał jest dużo wyższy niż konserwatywne założenia sprzedażowe BTC Studios.

„ARP Games to jedyny w Polsce akcelerator wspierający działania wybranych firm w obszarze gamingu i fakt, że ARP przeprowadziło due diligence projektu, pozytywnie odniosło się do planu marketingowego gry, chcąc współfinansować jego realizację. Odczytujemy to jako wyraz zaufania i przekonanie o wysokiej jakości gry, która przeszła już fazę beta i jest finalnie dopracowywana. To ważne partnerstwo biznesowe dla spółki, a także na końcu dla fanów gier, którzy zasiądą przy konsolach, by przenieść się w świat przygód Zorro i Ines” – dodał członek zarządu BTC Studios Krzysztof Jagieło.

„Zorro The Chronicles The Game” to przygodowa gra akcji ze słynnym „awanturnikiem” w masce w roli głównej. Jej wyróżnikiem jest humorystyczne podejście do walki, pełne gagów, śmiesznych ciosów i innych niecodziennych sytuacji dodających przygodzie unikalnego na rynku gier charakteru. Tytuł stanowi ekranizację francuskiego serialu animowanego, emitowanego w latach 2015-2016. Na zlecenie PVP Games grę tworzy BKOM Studios – zespół znany ze współpracy z amerykańskimi, doświadczonymi deweloperami, pracującymi przy markach AAA, która to współpraca zaowocowała świetnymi tytułami z gatunku przygodowych gier akcji. Wydawcą Zorro The Chronicles The Game jest warszawska firma BTC Studios.

ARP Games to dedykowana jednostka Agencji Rozwoju Przemysłu skoncentrowana na inwestowaniu w polską branżę GameDev.

BTC Studios to notowany na NewConnect producent, deweloper i wydawca gier wideo na urządzenia mobilne, konsole i komputery PC/Mac. Model biznesowy spółki jest oparty na m.in. pozyskiwaniu licencji do najbardziej rozpoznawalnych produkcji animowanych dla młodzieży, które następnie będą wykorzystywane do wytwarzania gier.

Źródło: ISBnews