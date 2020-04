Art Games Studio podpisało umowę ze spółką Pyramid Games na wyłączne wydanie i zaplanowanie w całości kampanii marketingowej strategiczno-taktycznej gry „SpyHack: Episode 1” w wersji na PC. Pyramid Games jest jej producentem, podało Art Games Studio. Gra ma zadebiutować w wersji na PC w II kw. 2020 r.

„Tym samym warszawskie studio pomyślnie zakończyło negocjacje z Ultimate Games w sprawie przejęcia praw na wyłączne wydanie produkcji. Szpiegowska gra w klimatach sci-fi z elementami skradanki i gry taktycznej zadebiutuje w wersji na PC w drugim kwartale 2020 roku. Docelowo będzie dostępna także na konsoli Nintendo Switch” – czytamy w komunikacie.

Prezes Art Games Studio Jakub Bąk podkreślił, że wzmocnienie pozycji spółki w segmencie wydawniczym jest jednym z elementów realizacji przyjętej przez nią strategii.

„W grudniu minionego roku na mocy zawartych porozumień włączyliśmy do naszego portfolio pięć różnych tytułów, których będziemy wydawcą. Kolejnym jest ‚SpyHack’, który w nadchodzącym kwartale trafi do sprzedaży. O dacie premiery poinformujemy niebawem” – powiedział Bąk, cytowany w komunikacie.

Osadzona w cyberprzestrzeni fabuła „SpyHack” tworzy świat, w którym gracz wciela się w agenta ATD mającego dostęp do najnowszych technologii, z których korzysta by wykonać najtrudniejsze misje. Dowolny elektroniczny sprzęt, po podłączeniu do sieci, może zostać wykorzystany jako wyrafinowana przynęta lub zabójcze narzędzie. W grze pojawi się ciężka broń z arsenału ATD – broń palna najnowszej generacji i inteligentne ładunki EMP. Na gracza czekają misje w Europie oraz w Ameryce Północnej i Południowej, podano w materiale.

„W ocenie zarządu spółki, wyłączność na wydanie gry ‚SpyHack’ wpłynie korzystnie na wyniki finansowe Art Games Studio oraz znacząco zwiększy możliwości marketingowe przy promocji tego tytułu. Z tytułu realizacji umowy wydawcy przysługuje większościowy procent zysków ze sprzedaży gry, tj. po odliczeniu prowizji pobieranej przez platformę sprzedażową” – czytamy dalej w komunikacie.

Art Games Studio, założone w 2017 r., specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne. W swoim portfolio posiada takie gry, jak: „Earthworms”, „Escape Doodland”, „Bad Dream: Fever”, „Unlucky 7”, „When I Was Young” (early access), „Climbros” czy „Pooplers”. Spółka zadebiutowała na NewConnect w maju 2019 r.

Źródło: ISBnews