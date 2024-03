Art Games Studio planuje na br. premiery gier „Climber: Sky is the Limit” oraz „Alchemist: The Potion Monger” w wersjach na konsole (tej drugiej – także w wersji pełnej na Steam) i liczy, że odbędą się one w II kwartale, podała spółka.

„Zarząd emitenta podtrzymuje również swoje stanowisko, iż w momencie wydania gier na wszystkie znaczące platformy – Steam, PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch – potencjał przyszłych przychodów wzrasta wraz z każdą nową premierą. Na 2024 rok przewidziane są premiery tytułu 'Climber: Sky is the Limit’ na PlayStation II kw. 2024 r. oraz tytułu 'Alchemist: The Potion Monger’ na Xbox (03.04.2024 r.), PlayStation w II/III kw. 2024 r. i Nintendo Switch w II kw./III kw. 2024 r. Zdaniem zarządu emitenta, premiery powinny odbyć się raczej w II kw. 2024 r., jednak to będzie uzależnione od terminów certyfikacji i tempa testów po stronie PlayStation oraz Nintendo Switch” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Tytuł „Alchemist: The Potion Monger” (wydanej w early access na Steam w IV kw. 2023 r.) sprzedał się w ilości około 1600 sztuk do 31 grudnia 2023 roku. Na moment publikacji raportu liczba sprzedanych sztuk wynosi około 2000 sztuk na Steam, podano także.

„Zarząd będzie dążył do maksymalizacji zysku z tego tytułu w momencie wydania pełnej wersji na Steam na przełomie II/III kw. 2024 r. oraz na konsolach Xbox, PlayStation oraz Nintendo Switch” – czytamy dalej.

Art Games Studio, założone w 2017 r., specjalizuje się w produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne, Nintendo Switch, Xbox oraz PlayStation. Spółka zadebiutowała na NewConnect w maju 2019 r.

Źródło: ISBnews