Artifex Mundi oczekuje dynamicznego wzrostu przychodów z gry „Unsolved” oraz znormalizowanego zysku operacyjnego (EBIT) w tym roku, poinformował CEO Artifex Mundi Przemysław Błaszczyk.

„Wyniki za pierwsze miesiące 2023 roku wskazują, że oczekujemy dynamicznego wzrostu przychodów z 'Unsolved’, co w znacznym stopniu powinno nam zrekompensować niższe przychody ze sprzedaży gier z segmentu HOPA. Inwestycje w 'Unsolved’ oraz nie mniejsze inwestycje w segment HOPA sprawi, że te nakłady na produkcje gier z roku na rok będą wyższe, natomiast nie będziemy istotnie zwiększać ilości zespołu. Chcemy pozostać na poziomie 100 osób, z ewentualnym zwiększeniem tej liczby o 5 osób. Naturalnie wzrost przychodów z 'Unsolved’ jest motywowany przez wyższe nakłady na pozyskiwanie graczy, co powinno korzystnie przełożyć się na EBIT i rentowność na tym poziomie” – powiedział Błaszczyk podczas webinaru.

Spółka będzie aktywnie rozwijać grę „Unsolved” w trzech kierunkach: długości rozgrywki, zwiększenia ilości graczy oraz poprawy wskaźników KPI. Planuje rozszerzyć dostępną zawartość o nowe treści, aby dłużej przyciągała uwagę graczy. Do tego dojdą nowe mechaniki, optymalizacja samej ekonomii gry oraz zbalansowanie rozgrywki. Artifex Mundi szuka także nowych kanałów UA, aby pozyskać nowych graczy. Spółka rozważa prowadzenie „Unsolved” na inne platformy, o ile będzie to opłacalne.

„Generalnie uważamy, że gra ma potencjał do rozwoju w trzech wymiarach: długości, szerokości i wysokości. […] Dodatkowo w ramach szerokości mamy grę wydaną na Windows Store oraz od niedawna w Mac App Store. Łącznie te dwa story dają nam efekt w całym roku niskich kilku tysięcy złotych, ale w planach chcemy wydać grę na Steamie oraz Amazonie” – dodał CEO.

W styczniu i lutym 2023 roku „Unsolved” zwiększyło wydatki na pozyskanie użytkowników (4,6 mln zł w I i II’23, wobec 2,8 mln rok wcześniej), co przełożyło się na zwiększenie użytkowników o 88% (styczeń) oraz o 93% (luty). W planach jest dalsze opracowywanie i wdrażanie do aplikacji mniejszych modyfikacji dających dużo szybsze efekty, niż duże modyfikacje. Artifex Mundi pracuje także nad dużo głębszymi modyfikacjami, które docelowo mają posłużyć do stworzenia nowej meta aplikacji (Unsolved 2.0).

Z kolei prace nad nową grą RPG prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Projekt określany jest mianem mobilnego tytułu AAA. Spółka przewiduje w połowie roku 2023 przeprowadzenie pierwszych testów z udziałem graczy – to pozwoli zweryfikować, czy założenia oraz funkcjonalność projektu zostały uzyskane. Jak zaznacza Artifex Mundi, feedback od graczy jest niezbędny do prawidłowego rozwoju gry.

„Nowa gra RPG i prace przy ostatnich milestonene’ach są przeprowadzane zgodnie z harmonogramem. Zespół nabiera odpowiedniej prędkości, zwiększając efektywność i jesteśmy na ostatniej prostej drogi prowadzącej do przeprowadzania testów. Feedback od graczy jest dla nasz kluczowy wobec dalszego harmonogramu oraz treści, jakie chcemy dodać do gry” – powiedział Błaszczyk.

Oficjalny reveal gry nastąpi wyłącznie wtedy, gdy spółka będzie na ostatniej prostej w kwestii dewelopmentu całego projektu.

„Reveal będzie połączony z wejściem gry w kolejną fazę testów. Otwartych testów, ale na ten moment nie chce podawać szczegółów, bo musimy jeszcze doprecyzować harmonogram po zamknięciu obecnie trwających, zamkniętych testów” – podsumował Błaszczyk.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r.

Źródło: ISBnews