Artifex Mundi oficjalnie zaprezentował grę „Void Hunters”, podała spółka. Przygotowuje otwarte testy wersji alfa produkcji.

„Notowany na GPW producent i wydawca gier odkrywa karty ws. strategicznego projektu studia. Void Hunters, turowy RPG typu hero collector osadzony w mrocznym świecie fantasy, został oficjalnie zaprezentowany w trakcie Future Games Show. Otwarte testy wersji alfa gry rozpoczną się już niebawem, a zainteresowani udziałem w nich gracze mogą już dziś zapisywać się do udziału w nich za pośrednictwem dedykowanego Void Hunters serwera na Discord” – czytamy w komunikacie.

Oficjalna prezentacja trailera gry miała miejsce w trakcie tegorocznego Future Games Show, w segmencie Future Games Show Live from GDC, podano także.

„’Void Hunters’ stawia na wymagającą, angażującą rozgrywkę w mrocznym świecie fantasy, w którym gra nagradza planowanie, znajomość mechanik i taktyczne podejście do budowania drużyny. Z nieukrywaną satysfakcją i ekscytacją wkraczamy w kolejny etap rozwoju 'Void Hunters’, mogąc w końcu podzielić się z szerokim gronem graczy i interesariuszy Artifex Mundi efektami naszego twórczego wysiłku. Uruchomienie testów alfa to dla nas ważny etap – chcemy sprawdzić, jak gra działa w rękach graczy i wspólnie z nimi dopracować kluczowe systemy” – powiedział prezes Artifex Mundi Przemysław Błaszczyk, cytowany w komunikacie.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r.

Źródło: ISBnews