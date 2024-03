Artifex Mundi planuje ukończyć gros prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem metagry do swojego flagowego tytułu „Unsolved” do końca 2024 r. i zakłada, że pierwsze istotne efekty wzbogacenia tytułu o metagrę będą widoczne w wynikach firmy począwszy od I połowy 2025 r., zapowiedział prezes Przemysław Błaszczyk.

Potrojenie wydatków na akwizycje graczy na przestrzeni 2023 r. przełożyło się na ponad 3,5-ktotny wzrost przychodów z Unsolved. Pierwsza marża gry wzrosła ze średnich 0,8 mln zł miesięcznie do ponad 4 mln zł w ostatnich miesiącach 2023 r., podał Błaszczyk w liście dołączonym do raportu rocznego.

„Jak już podkreślaliśmy, mamy w 'Unsolved’ jeszcze wiele do zrobienia. Główną słabością aplikacji jest brak angażującej metagry, skutkujący płytką i liniową ekonomią, opartą głównie o czas spędzony przez graczy na przechodzeniu kolejnych przygód. W efekcie niebagatelny potencjał 'Unsolved’, zbudowany na wysokiej jakości zawartości gry, jest dziś przez nas tylko częściowo wykorzystywany. Wierzymy, że w nieodległej przyszłości sytuacja ta ulegnie zmianie” – napisał prezes w liście.

W pierwszej połowie 2023 r. spółka zamknęła prace nad koncepcją metagry, a kolejne miesiące poświęciła na przygotowanie silnika „Unsolved” do gruntowej przebudowy i wzbogacenia gry o tę warstwę, dodał.

„Sukcesywnie osiągamy kolejne kamienie milowe w rozwoju metagry, której wdrożenie ma szansę zwielokrotnić LTV Unsolved i istotnie zbliżyć do najbardziej dochodowych tytułów w koszyku produktowym” – podkreślił Błaszczyk.

Do końca 2024 r. chcemy ukończyć gros prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem tej warstwy do gry, zapowiedział prezes, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

„Zakładamy, że pierwsze istotne efekty wzbogacenia 'Unsolved’ o angażującą, wartościową metagrę będą widoczne w wynikach firmy począwszy od I połowy 2025 r. Wdrożenie wszystkich pomysłów, nad którymi obecnie pracujemy, potrwa co najmniej do końca przyszłego roku. Nie oznacza to jednak, że KPIs Unsolved będą w 2024 r. stać w miejscu. Wręcz przeciwnie – oczekujemy, że dzięki wdrożeniu w bieżącym roku kilku mniejszych zmian, oraz dalszemu systematycznemu wzbogacaniu zawartości gry o nowe przygody, w 2024 r. LTV Unsolved wzrośnie o kilkadziesiąt procent, wpływając zdecydowanie pozytywnie na generowane przychody” – napisał dalej w liście.

