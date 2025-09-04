Atal odnotował 57,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2025 r. wobec 154,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 108,39 mln zł wobec 173,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 390,16 mln zł w I poł. 2025 r. wobec 701,28 mln zł rok wcześniej.

„Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Atal obniżyły się w pierwszym półroczu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, na skutek niższej liczby planowo zakończonych przedsięwzięć, a tym samym mniejszej liczby wydanych mieszkań i lokali w tych przedsięwzięciach. Grupa wydała ilościowo o 50% mniej mieszkań niż w roku poprzednim, a 54% mniej pod względem wydanej powierzchni użytkowej lokali. Spadek przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego związany jest z cyklicznością produkcji budowlanej i nierównomiernym rozkładem zakończenia prowadzonych budów w ciągu roku obrotowego” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Grupa Atal planuje zakończenie większości planowanych na 2025 rok przedsięwzięć w II półroczu 2025 roku, zapowiedziano.

„W przychodach ze sprzedaży pierwszego półrocza 2025r. rozpoznano 610 lokali mieszkalnych i usługowych o łącznej powierzchni użytkowej ponad 32,5 tys. m2 . Największą liczbę lokali wydano we Wrocławiu, Łodzi, Warszawie i Katowicach. Na skutek powyższych czynników zysk netto zmniejszył się nominalnie do poziomu 57,4 mln zł, czyli o 63% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zwiększyła się jednak rentowność prowadzonej działalności” – czytamy dalej.

Prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom, potwierdził, że „tegoroczny kalendarz wydań zakłada, że zdecydowana większość mieszkań zostanie przekazana klientom w drugiej połowie 2025 roku”. Dodał, że spółka od wiosny br. obserwuje zwiększenie aktywności klientów.

„Od wiosny tego roku obserwujemy zwiększenie aktywności klientów na rynku pierwotnym. Nie jest to jednak poziom, który by nas w pełni satysfakcjonował. Widzimy jednak, że zmieniły się zachowania konsumenckie – proces decyzyjny oraz zakupowy wygląda inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Polski nabywca nie szuka już mieszkania na etapie 'dziury w ziemi’. Woli poczekać i kupić mieszkanie na osiedlu, które jest już na zaawansowanym etapie budowy lub gotowe do odbioru. Spodziewamy się zatem, że jesienią klienci jeszcze bardziej się zaktywizują w związku z oczekiwanymi spadkami stóp procentowych oraz naszym kalendarzem budów, który przewiduje, że szereg projektów deweloperskich będzie finalizowanych w ostatnich miesiącach 2025 roku” – powiedział Juroszek, cytowany w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 62,41 mln zł wobec 140,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r.

Źródło: ISBnews