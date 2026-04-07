Big Cheese Studio zapowiada dalsze wsparcie „Cooking Simulator 2: Better Together” poprzez aktualizacje obejmujące poprawki techniczne, optymalizację oraz usprawnienia jakości rozgrywki, podała spółka. Gra zadebiutowała na platformie Steam w zeszłym tygodniu.

„Premiera naszej gry na Steam była dla nas niezwykle ważnym momentem. Choć jej odbiór nie w pełni pokrył się z naszymi oczekiwaniami, uważnie analizujemy opinie społeczności, które stanowią dla nas bardzo cenne źródło informacji i wyznaczają kierunek zmian. Podobnie jak podczas premiery pierwszej części, dostrzegamy obszary wymagające dalszego dopracowania i zmian. Tak jak wtedy, pierwsze miesiące będą intensywnym okresem. Dlatego nasz zespół intensywnie pracuje nad kolejnymi aktualizacjami i ulepszeniami. Naszym priorytetem pozostaje ciągły rozwój gry oraz zapewnienie graczom jak najlepszego doświadczenia, a także osiągnięcie dobrych wyników sprzedażowych w dłuższym horyzoncie” – powiedział prezes Łukasz Dębski, cytowany w komunikacie.

Big Cheese Studio to działający od 2018 r. producent i wydawca gier wideo z Łodzi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

