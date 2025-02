Big Cheese Studio podtrzymuje plan wydania gry „Cooking Simulator 2” w II połowie roku i zapowiada kolejne playtesty na marzec. Studio zakłada także dalszy rozwój obecnego flagowego produktu, czyli „Cooking Simulator”, podała spółka. Z kolei premiera gry „Chinese Frontiers” – w wersji na PC – jest planowana najbliższe miesiące, a już niebawem rozpoczną się działania marketingowe.

„Producent i wydawca gier, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych, podtrzymuje wcześniejsze plany rozwoju produktów. Mowa m.in. o pierwszym projekcie wydawniczym w postaci gry 'Chinese Frontiers’, a także o sequelu kultowego 'Cooking Simulator’, które spółka zapowiedziała w przyjętym w grudniu ubiegłego roku planie działań na 2025 r. Wychodząc naprzeciw społeczności, studio niebawem rozpocznie kolejne playtesty 'Cooking Simulator 2: Better Together’. Jednocześnie spółka podkreśliła, iż atak hakerski z drugiej połowy stycznia nie wpłynął na jej działalność biznesową” – czytamy w komunikacie.

Najważniejszym celem Big Cheese Studio na 2025 r. jest realizacja i wydanie gry „Cooking Simulator 2” w drugiej połowie roku oraz dalsze rozwijanie obecnego flagowego produktu, czyli Cooking Simulator, podkreślono.

„W spółce są także wprowadzane zmiany organizacyjne, aby zwiększać jej efektywność operacyjną, m.in. poprzez rozwój zespołów Game Design i Quality Assurance oraz wzmocnienie zespołu Game Development. Według ustaleń poczynionych przez spółkę, w wyniku ataku hakerskiego z drugiej połowy stycznia, nie utraciła ona kodów źródłowych gier i projektów, a co za tym idzie – nie miało to istotnego wpływu na bieżącą działalność” – czytamy dalej.

„Cała sytuacja nie ma żadnego wpływu ani na dotychczasowe, ani na planowane działania Big Cheese Studio oraz harmonogram prac nad grami, w tym na premierę 'Cooking Simulator 2′. Oczywiście, podeszliśmy do sprawy w 100% poważnie, weryfikując wszystkie zabezpieczenia oraz dodatkowo zwiększając poziom ochrony naszych systemów i infrastruktury IT. Efektem ataku hakerskiego było przede wszystkim krótkotrwałe wyłączenie strony internetowej. Nie potwierdziliśmy natomiast objęcia atakiem istotnych dla naszego biznesu danych” – skomentował prezes Łukasz Dębski, cytowany w komunikacie.

Ponadto spółka poinformowała, że gra „Chinese Frontiers” jest coraz bliżej premiery.

„Międzynarodowy projekt to szansa na wzmocnienie pozycji Big Cheese Studio na globalnym rynku symulatorów. Gra przeniesie graczy w czasie oraz przestrzeni – do średniowiecznych Chin. Tam czekają ich coraz to nowe wyzwania: od tworzenia i rozwijania lokalnych wiosek, po budowę Wielkiego Muru Chińskiego. Polskie studio będzie globalnym wydawcą gry 'Chinese Frontiers’. Premiera gry 'Chinese Frontiers’ – w wersji na PC – jest planowana najbliższe miesiące, a już niebawem rozpoczną się działania marketingowe” – napisano w komunikacie.

„Wiążemy duże nadzieje nie tylko z naszym pierwszym projektem publishingowym, ale także z chińskim rynkiem. Plany obejmują bowiem ponowną premierę gry 'Cooking Simulator’ w Państwie Środka – poprzedzoną jej metamorfozą, zrealizowaną wspólnie z Silk Road Games” – zapowiedział wiceprezes Łukasz Włodarczyk.

Wraz z dodatkami „Cooking Simulator” odnotował milion sprzedanych kopii, a liczba użytkowników standardowej wersji gry ciągle rośnie. Big Cheese Studio przygotowuje kolejny dodatek – „Barbecue”. Zapowiada, że „Cooking Simulator 2: Better Together” ma zawierać m.in. nowe tryby i mechaniki. Jednak największą zmianą będzie wprowadzenie trybu kooperacyjnego.

„’Better Together’, czyli razem lepiej, to nie tylko tryb kooperacyjny czy możliwości tworzenia własnych przepisów. 'Cooking Simulator’ odniósł ogromny sukces i nadal będzie rozwijany, ale już czas zaprezentować sequel. Dlatego jeszcze w marcu udostępnimy 'Cooking Simulator 2′ do otwartych testów dla kolejnych graczy” – powiedział prezes.

Big Cheese Studio to działający od 2018 roku producent i wydawca gier wideo z Łodzi. Głównym akcjonariuszem Big Cheese Studio jest Silk Road Studio. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

Źródło: ISBnews