Big Cheese Studio planuje premierę gry „Cooking Simulator 2: Better Together” na 20 stycznia 2026 r., poinformował prezes Łukasz Dębski. Przygotowano także odsłonę pierwszej części „Cooking Simulator” na rynek chiński.

„Na grudzień zaplanowaliśmy pre-release event 'Cooking Simulatora 2′, aby zaprezentować możliwości gry i jej nowej formuły w postaci trybu kooperacyjnego, który stanowi podstawę sequela. […] Z kolei premiera odbędzie się 20 stycznia, zapowiada się więc mocne wejście w 2026 rok” – powiedział Dębski, cytowany w komunikacie.

Z kolei w październiku pierwsza część „Cooking Simulator” zyska nową wersję VR, a także dodatek BBQ (DLC).

Cooking Simulator zanotował ponad milion sprzedanych kopii, przypomniano.

Jednocześnie we współpracy z Silk Road Games powstała nowa wersja Cooking Simulatora, przeznaczona wyłącznie dla chińskich graczy. To nie osobny port, lecz pełnoprawna część globalnej marki, przygotowana do dalszego rozwoju, podała także spółka.

„Cooking Simulator China jest gotowy i oczekuje na akceptację w Państwie Środka, gdzie pojawi się na nowych platformach. To wyjątkowy rynek, jeden z największych na świecie, a równocześnie bardzo specyficzny. Liczba graczy w Chinach jest szacowana na 700 mln, a przychody w samym 2024 r. wyniosły 45 mld USD” – dodał członek zarządu Big Cheese Studio Łukasz Włodarczyk.

Big Cheese Studio to działający od 2018 roku producent i wydawca gier wideo z Łodzi. Głównym akcjonariuszem Big Cheese Studio jest Silk Road Studio. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

