Gra „Cooking Simulator 2: Better Together” w wersji na PC będzie miała premierę 20 stycznia 2026 r., podała spółka Big Cheese Studio. Sprzedaż „Cooking Simulator” (wraz z dodatkami) przekroczyła na całym świecie 4 miliony kopii, podano także.

Jeszcze w grudniu 2025 r. Big Cheese Studio zaprezentuje pierwsze szczegóły gry i trybu kooperacyjnego – obecnie trwają prace nad nowym buildem „Cooking Simulatora 2: Better Together”, który ma zostać udostępniony szerszej grupie odbiorców, podano.

„Ostatnie miesiące były dla nas jednym z najbardziej intensywnych okresów w historii Big Cheese Studio, a teraz jeszcze podnosimy tempo. Nieustająco i intensywnie pracujemy nad 'Cooking Simulatorem 2′, jednocześnie rozwijając nową wersję VR pierwszej części, wydaliśmy dodatek BBQ, tworzymy również wersję mobilną Baby Blake’s Guns & Glory na platformę Roblox. To pokazuje, że potrafimy działać na wielu frontach, dbając o jakość produkcji” – powiedział prezes Łukasz Dębski, cytowany w komunikacie.

„Szykujemy się także do eventu, na którym pokażemy pierwsze fragmenty 'Cooking Simulatora 2: Better Together’. Ta gra to duży krok naprzód – pod względem doświadczeń użytkownika, technologii czy skali, a dzięki trybowi kooperacyjnemu wychodzimy naprzeciw nowej grupy odbiorców. Chcemy, aby w 2026 nasza marka była obecna zarówno na PC, konsolach PlayStation, Xbox czy Switch 2, jak i w rozwiniętym ekosystemie VR” – dodał.

Spółka zaznaczyła, że będący na finiszu przygotowań „Cooking Simulator VR” w wersji Enhanced to pełny relaunch, w całości stworzony przez polskie studio. Linię rozszerzeń w virtual reality rozpocznie z kolei dodatek „Cakes & Cookies VR DLC”, a główny cel Big Cheese Studio stanowi premiera „Cooking Simulatora 2: Better Together” na PC. Następnie gra pojawi się na wszystkich głównych konsolach i platformach, aby w przyszłości zyskać również wersję VR.

Spółka podała też, że Cooking Simulator zdobył popularność na całym świecie, ciesząc się największym powodzeniem w USA, Chinach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Japonii czy Korei Południowej. Łączna sprzedaż gry wraz z dodatkami przekroczyła 4 miliony i mimo ponad 5 lat od debiutu, na Steam nadal rośnie zainteresowanie i liczba użytkowników gry.

Big Cheese Studio jest też globalnym wydawcą stworzonej przez SolidGames gry „Chinese Frontiers” – połączenia symulacji i survivalu. To jedna z pierwszych produkcji, która dotyczy Chin, ale została stworzona w kraju spoza kręgu azjatyckiego. Gra miała premierę 19 czerwca 2025 r., a niebawem zespół SolidGames wdroży duży patch, który wprowadzi zmiany w quality of life projektu, wskazano także.

„Współpraca z globalnymi partnerami daje nam możliwość dywersyfikacji w kierunku nowych technologii mobile pod kątem platformy Roblox. To ważny krok w rozwoju i doświadczenie, które – mamy nadzieję – w przyszłości zostanie wykorzystane przy własnych produktach mobile. Dodatkowo zespół SolidGames pracuje nad usprawnieniami i zmianami, które przyniosą nową jakość dla rozgrywki. Mocno wierzymy w ich potencjał i możliwości” – powiedział członek zarządu Big Cheese Studio Łukasz Włodarczyk.

W ramach międzynarodowej umowy o współpracy z ISG Gaming (wywodzącej się z ISG Metaverse) i Silk Road Games, Big Cheese Studio. odpowiada za development gry FPS – „Baby Blake’s Guns & Glory” – tworząc od podstaw cały system rozgrywki multiplayer, wraz z nowymi postaciami, mapami, systemem progresji i monetyzacją gry. Zostanie ona wydana w modelu F2P, a polskie studio przeniesie ją na platformy mobilne środowiska Roblox.

Big Cheese Studio to działający od 2018 roku producent i wydawca gier wideo z Łodzi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

Źródło: ISBnews