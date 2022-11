Big Cheese Studio ruszy z kampanią marketingową gry „Cooking Simulator 2” na początku przyszłego roku, poinformował CFO Jakub Rafał.

„Skupiamy się na rozwoju 'Cooking Simulator 2′. Kampania marketingowa ruszy od początku 2023 roku z wersją cinematic. Ważne jest dla nas zbudowanie odpowiedniej narracji, która ma szybciej wprowadzić gracza do gry” – powiedział Rafał podczas spotkania z dziennikarzami.

Sequel przeboju spółki przewiduje m.in. tryb multiplayer, tworzenie własnych potraw, zaoferuje ponad 50 dań na start i nielimitowaną możliwość ich rozwoju, jak również rozwój postaci, wymienili przedstawiciele spółki.

„Pokażemy również na początku roku grę 'Pizza Empire’. Z każdą kolejną grą chcemy przeskakiwać na kolejny poziom przychodowy poprzez ciągłą pracę nad tytułami w stylu game as a service, uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach na Steam, co daje widoczność. Dzięki temu notujemy poprawę wyników i tak chcemy oferować kolejne tytuły. Sprzedaliśmy ok. 1 mln podstawowej wersji 'Cooking Simulator’ i setki tysięcy DLC na Steam. W segmencie wydawniczym mamy dwie gry do wydania według programu motywacyjnego i nie widzimy dużych ryzyk dla tego planu” – dodał CFO.

W przypadku dotychczasowego tytułu spółki – „Cooking Simulator” – sprzedaje się on w ok. 50 tys. sprzedaży wersji podstawowej kwartalnie, do czego dochodzą wersje VR i DL oraz konsole.

„Dostaliśmy tytuł gry roku na VR i mamy najlepszy tytuł o gotowaniu, w zasadzie nie mamy konkurencji. Możemy dzięki temu wprowadzać powoli promocje cenowe. W efekcie bundle podstawki i dodatków kosztuje ok. 200 zł i stanowi 25% wolumenu sprzedaży wobec 72 zł samej podstawowej wersji. Sprzedajemy naszą grę wraz z dodatkami wyżej cenowo niż gry z segmentu AAA ” – wskazał Rafał.

Konsensus rynkowy zakłada, że Big Cheese Studio wypracuje w tym roku zysk netto w okolicach 20 mln zł.

„To jest C/Z na poziomie 8, co sprawia że jesteśmy notowani z min. 50% dyskontem do rynku. Nie publikujemy prognoz, jednak chcielibyśmy dowieźć konsensus rynkowy” – podkreślił CFO.

Big Cheese Studio to działający od 2018 roku producent i wydawca gier wideo z Łodzi. Większościowym akcjonariuszem Big Cheese Studio jest PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

Źródło: ISBnews