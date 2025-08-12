Bloober Team zawarł umowę licencyjno-dystrybucyjną z hiszpańską spółką Meridiem Games na wyprodukowanie pudełkowej wersji oraz dystrybucję gry „I Hate This Place” pod marką Bloober Team – Broken Mirror Games na platformach PlayStation 5 oraz Nintendo Switch na terytorium Europy, Afryki, Bliskiego Wschodu i Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej przez Meridiem Games, podała spółka. Umowa zawarta została na okres 3 lat od pierwszego wydania gry na wskazanych platformach.

Bloober Team, założony w 2008 r., podaje, że jest jednym z najważniejszych światowych producentów gier z gatunku psychological horror. Spółka była notowana na NewConnect od 2011 r., a w styczniu 2024 r. przeniosła się na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews