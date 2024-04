Bloober Team planuje łącznie 5 tytułów własnych, jednak w jednym czasie chce pracować nad 2 tytułami jednocześnie jako studio first-party, poinformował prezes Piotr Babieno. Spółka planuje też dywersyfikację portfolio poprzez współpracę z partnerami za pośrednictwem Broken Mirror, obecnie ma 3 takie projekty.

„Chcemy pracować jako studio first-party nad dwoma tytułami równocześnie. Nie więcej niż dwoma, ze względu na to, że jeżeli pracowalibyśmy nad większą ilością, to stracimy jakość. Nasze zespoły walczyłyby o zasoby, a to spowoduje, że te projekty nie powstaną w takiej jakości, jakbyśmy chcieli” – powiedział Babieno podczas prezentacji na GPW Innovation Day.

Obecnie spółka skupia się na produkcji „Silent Hill 2” oraz „Projekcie C” powstającym wspólnie ze studiem Private Division. Równocześnie Bloober Team inwestuje w dywersyfikację portfolio za pośrednictwem współpracy z partnerami branżowymi. Obecnie spółka realizuje trzy projekty w takiej formie.

„Na chwilę obecną zaprezentowaliśmy informacje o trzech projektach. Jednym z nich jest projekt, który realizujemy we współpracy z firmą Skyband to jest projekt R. Od dłuższego czasu pracujemy razem z Draw Distance, czyli z naszą spółką zależną, nad projektem M to jest gra, która trafi ekskluzywnie na platformy Nintendo. Mamy również w produkcji projekt I który realizujemy we współpracy z naszą spółką zależną, którą w zeszłym roku zainwestowaliśmy, czyli Played with Fire. Projekt realizowany we współpracy z Metą, więc oczywiście domyślacie się państwo, że jest to produkt przeznaczony do wirtualnej rzeczywistości” – dodał prezes.

Tytuły powstające we współpracy będą produkowane oraz wydawane przez markę partnerską Broken Mirror, podano także.

Bloober Team, założony w 2008 r., podaje, że jest jednym z najważniejszych światowych producentów gier z gatunku psychological horror. Spółka była notowana na NewConnect od 2011 r., a w styczniu 2024 r. przeniosła się na rynek główny GPW.

