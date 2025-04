Bloober Team odnotował 20,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 roku wobec 2,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 23,03 mln zł wobec 4,8 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 41,1 mln zł wobec 26,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 89,16 mln zł wobec 94,01 mln zł rok wcześniej.

„Miniony rok to dowód na to, że przemyślana, długoterminowa strategia oraz konsekwentna realizacja celów przynoszą wymierne efekty. Cieszymy się z bardzo dobrych wyników finansowych, ale przede wszystkim z faktu, że udało nam się zrealizować kluczowe elementy naszej strategii znacznie szybciej, niż przewidywaliśmy w pierwotnych założeniach. Nie odsłaniamy wszystkich kart, ale nadchodzące miesiące będą bardzo produktywne z naszej strony. To, co udało nam się osiągnąć produkcyjnie i organizacyjnie, będzie widoczne już wkrótce. Nie możemy się doczekać tego momentu” – powiedział prezes Bloober Team Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.

W planach spółki znajdują się również produkcje realizowane w ramach segmentu second party. Marka Broken Mirror Games powołana przez spółkę w 2024 r. pracuje m.in. nad tytułem „I Hate This Place”, którego premiera nastąpi jeszcze w tym roku. Równolegle w ramach działań second party rozwijane są prace nad kilkoma autorskimi projektami, które zostaną zaprezentowane w nadchodzących kwartałach. Kluczowym elementem planu wydawniczego na 2025 rok jest „Cronos: The New Dawn” – survival horror z elementami science fiction, który zostanie wydany samodzielnie przez Bloober Team, podano

„’Cronos: The New Dawn’ już teraz spotyka się z fantastycznym przyjęciem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z reakcji mediów i graczy – znakomita liczba wyświetleń najnowszego gameplay trailera, uznanie ze strony największych mediów, takich jak IGN, Polygon czy GameSpot, potwierdzają, że nasza wizja gry jest trafiona, a unikalne rozwiązania gameplayowe, nad którymi pracowaliśmy, spotkały się z ogromnym entuzjazmem” – skomentował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 23,21 mln zł w 2024 r. wobec 4,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Bloober Team, założony w 2008 r., podaje, że jest jednym z najważniejszych światowych producentów gier z gatunku psychological horror. Spółka była notowana na NewConnect od 2011 r., a w styczniu 2024 r. przeniosła się na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews