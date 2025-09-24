Bloober Team odnotował 9,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2025 r. wobec 14,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 10,65 mln zł wobec 14,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,79 mln zł w I poł. 2025 r. wobec 48,91 mln zł rok wcześniej.

Wyniki za I półrocze 2025 r. nie obejmują sprzedaży gry „Cronos: The New Dawn”, której premiera miała miejsce 5 września 2025 r., zaznaczono.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników półrocza. Pokazują one że spółka potrafi generować stabilne przychody i zyski w okresach pomiędzy dużymi premierami. Pierwsze półrocze 2025 roku było dla GK Bloober Team zwieńczeniem intensywnych prac nad kluczowymi projektami. Z jednej strony koncentrowaliśmy się na przygotowaniu premiery 'Cronos: The New Dawn’, z drugiej – kontynuowaliśmy rozwój nowych inicjatyw pod marką Broken Mirror Games – jeszcze w tym roku można spodziewać się zapowiedzi jednego z największych tytułów w ramach działalności second party. Sukces 'Cronosa’ to kolejne potwierdzenie słuszności kierunku rozwoju, który przyjęliśmy, strategii tworzenia różnych odcieni horroru. W ciągu pierwszych trzech dni od premiery poinformowaliśmy, że 'Cronos’ sprzedał się w liczbie ponad 200 tysięcy egzemplarzy cyfrowych na wszystkich platformach. Więcej informacji o spółce i planach na kolejne miesiące przedstawimy w trakcie czatu inwestorskiego zaplanowanego na 30 września 2025 r.” – powiedział prezes Bloober Team Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.

Równolegle spółka zawarła szereg umów dystrybucyjnych na rynkach chińskim, w Hongkongu, Makau i na Tajwanie. Obejmowały one cyfrowe wersje wcześniejszych produkcji, a także grę „Cronos: The New Dawn”. Podpisano również porozumienie ze Skybound Game Studios, Inc. w sprawie dystrybucji pudełkowej „Cronosa” na PlayStation 5 w obu Amerykach oraz z Bandai Namco – dotyczące wydań pudełkowych i cyfrowych gry na PS5 i PC w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Australii, a także Sega Corporation na terytorium Japonii i Korei Południowej. Pod koniec półrocza rozpoczęto intensywną kampanię marketingową własnego IP. Jej finałem była premiera „Cronos: The New Dawn” 5 września 2025 roku na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch 2, podano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 8,88 mln zł wobec 12,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Bloober Team, założony w 2008 r., podaje, że jest jednym z najważniejszych światowych producentów gier z gatunku psychological horror. Spółka była notowana na NewConnect od 2011 r., a w styczniu 2024 r. przeniosła się na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews