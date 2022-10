„The Medium”, gra stworzona przez Bloober Team, dostępna będzie w ramach abonamentu PlayStation Plus od 18 października, podała spółka.

The Medium to horror psychologiczny. Na Gamescom 2020, największych w Europie targach gier, „The Medium” otrzymał nominację do najlepszej przygodowej gry akcji oraz najlepszej gry indie. Podczas tegorocznej gali Digital Dragons, gra nominowana została w czterech kategoriach i zdobyła trzy statuetki: za najlepszy polski design, najlepszy polski oryginalny soundtrack oraz dla najlepszej gry 2021 roku, przypomniano w komunikacie.

PlayStation Plus to płatna usługa, w ramach której użytkownicy konsoli otrzymują, zależnie od poziomu subskrypcji, między innymi możliwość grania online, streamowania gier, ekskluzywne zniżki, czy dostęp do biblioteki ponad 400 tytułów. Wcześniej, od momentu premiery 28 stycznia 2021, do lutego 2022 roku, gra była częścią zawartości usługi Game Pass.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

Źródło: ISBnews