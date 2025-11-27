Data światowej premiery gry Bloober Team „Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition” w wersji cyfrowej na platformę Nintendo Switch 2 została wyznaczona na 19 grudnia br. Cena gry na wyjściowym poziomie to 39,99 USD/euro, podała spółka.

Ponadto termin premiery gry „Star Trek: Infection” na platformy Meta Quest 3S, Meta Quest 3 oraz SteamVR został zaktualizowany na 31 marca 2026 r. Cena gry na wyjściowym poziomie to 29,99 USD/euro, a cena gry „I Hate This Place” na platformach PC, PlayStation 5, Xbox X|S oraz Nintendo Switch na wyjściowym poziomie została wyznaczona na 29,99 USD/euro.

Bloober Team, założony w 2008 r., podaje, że jest jednym z najważniejszych światowych producentów gier z gatunku psychological horror. Spółka była notowana na NewConnect od 2011 r., a w styczniu 2024 r. przeniosła się na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews