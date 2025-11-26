Bloober Team przekroczył 500 tys. sztuk w sprzedaży gry „Cronos: The New Dawn” na wszystkich platformach wg stanu do 26 listopada, podała spółka.

Pod koniec września zarząd Bloober Team podawał, że spodziewa się osiągnięcia „istotnego zysku” na grze „Cronos: The New Dawn”.

Bloober Team, założony w 2008 r., podaje, że jest jednym z najważniejszych światowych producentów gier z gatunku psychological horror. Spółka była notowana na NewConnect od 2011 r., a w 2024 r. przeniosła się na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews