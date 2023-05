Bloober Team prezentuje raport za pierwszy kwartał 2023 roku. Grupa Kapitałowa Bloober Team wypracowała 27,41 mln złotych przychodu netto ze sprzedaży i 6,90 mln zysku netto. W nowy rok spółka weszła z zaktualizowaną strategią na lata 2023-2027 oraz nową siedzibą w Krakowie. Ponadto studio przygotowuje się do premiery Layers of Fear już 15 czerwca oraz przejścia na główny parkiet GPW. To dopiero pierwsze kroki spółki w celu realizacji planu strategicznego – osiągnięcia pozycji lidera gatunku horror.

– Wykazywany wciąż wysoki poziom przychodów związany jest przede wszystkim z realizacją umów z globalnymi wydawcami oraz utrzymywaniem się wysokiego poziomu sprzedaży poszczególnych gier – komentuje Piotr Babieno, prezes Bloober Team. – Na początku tego roku zmieniliśmy główną siedzibą naszej spółki, a w najbliższych planach mamy otwarcie nowych biur w Warszawie oraz Los Angeles. Jako firma chcemy jeszcze w tym roku przenieść nasze akcje na główny parkiet GPW. Przejście jest techniczne, bez emisji, dlatego też liczę, że będzie to szybki i sprawny proces. To nie tylko ugruntowanie naszej pozycji, ale przede wszystkim zabezpieczenie celu, którym jest pozostanie niezależnym developerem – dodaje prezes.

Ostatnio Piotr Babieno został nagrodzony przez magazyn CEO Today prestiżową nagrodą „CEO Today Global Awards”. Jest to coroczna inicjatywa, której zadaniem jest wyróżnienie najbardziej szanowanych liderów i partnerów biznesowych. To już druga statuetka polskiego prezesa – rok temu został wybrany najlepszym prezesem w Polsce. W tym roku został liderem na świecie.

Obecnie firma skupia się nad dwiema dużymi produkcjami – Silent Hill 2 wraz z Konami oraz projektem o kodowej nazwie „C” – grze na własnym IP we współpracy z Private Division (Take-Two Interactive). Dodatkowo, we współpracy z Anshar Studios Bloober Team pracuje nad Layers of Fear, którego premiera już 15 czerwca tego roku.

– Tegoroczna premiera Layers of Fear to zamknięcie dla nas etapu Bloober 2.0, a przy okazji realizacja strategii o współpracy z partnerami, którzy wnoszą wartość dodaną do firmy. Liczymy, że graczom spodoba się efekt naszych działań. Dla nas zaś to oficjalne zakończenie pewnego okresu w spółce i wejście w nowy, którym początkiem będzie Silent Hill 2. Wierzę, że stawiamy milowy krok w kierunku naszego strategicznego celu – komentuje Piotr Babieno.

Bloober Team jest doświadczonym polskim studiem deweloperskim założonym w 2008 roku, które zatrudnia ponad 220 utalentowanych osób. Spółka specjalizuje się w tworzeniu unikalnych gier z gatunku horror z wyrazistymi bohaterami, dojrzałą historią i unikalnym światem. Dążenie do doskonałości zaowocowało godnym uwagi portfolio horrorów, w tym Blair Witch, serią Layers of Fear, Observer: System Redux i The Medium. Powiększy się ono o długo wyczekiwany remake gry Silent Hill 2 we współpracy z Konami.

Źródło: Spółka