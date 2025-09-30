Bloober Team spodziewa się osiągnięcia „istotnego zysku” na grze „Cronos: The New Dawn”, poinformował zarząd spółki.

„Nie publikujemy prognoz […]. Spodziewamy się, że osiągniemy istotny zysk na tym projekcie. Niedosyt jest zawsze. Nigdy nie jesteśmy do końca zadowoleni. Generalnie jednak premiera 'Cronos’ okazała się dużym sukcesem, który będzie procentował w przyszłości zarówno pod kątem zysku, jak i naszej pozycji rynkowej” – napisał zarząd podczas czatu zorganizowanego przez StockWatch.

Jak dodał, „Cronos: The New Dawn” to pierwsze duże IP dewelopera.

„Zespół, który je stworzył, rozpoczął już pracę nad nowym projektem, ale zdecydowanie planujemy dalszy rozwój tego IP w przyszłości, w ramach różnych pól eksploatacji. Pokładamy w nim duże nadzieje. Na chwilę obecną poza updatami marketingowymi spółka nie pracuje aktywnie nad rozwojem (ani kontynuacją, ani DLC), ale nie wykluczamy tego w przyszłości i zdecydowanie myślimy o rozwoju tego IP. Planujemy szereg działań marketingowych związanych z 'Cronosem’ – również, co naturalne, w okresie Halloween” – podał zarząd Bloober Team.

Premiera gry miała miejsce we wrześniu br., zatem standardowo spółka będzie realizować przychody ze sprzedaży gry od III kwartału -zarówno z pre-orderów, jak i z „właściwej” premiery, przypomniał zarząd.

„Po weekendzie premierowym podaliśmy sprzedaż gry na poziomie 200 tys. sztuk. Oczywiście sprzedaż rośnie w czasie” – czytamy także na czacie.

„Dotychczasowe spostrzeżenia Trigona były dość trafne” – skomentował zarząd Bloober Team w odpowiedzi na pytanie „jak czuje się” z szacunkiem, że sprzedaż w rok wyniesie ok. 1 mln sztuk gry.

W przypadku 'Cronosa’ dominuje sprzedaż na konsolach, PC to ok. 25%. Spółka nie ma jeszcze precyzyjnych danych sprzedażowych z „pudełek”, podano także.

Jak poinformował zarząd, Bloober Team ma dwa zespoły produkcyjne first party, z których jeden pracuje nad projektem „Silent Hill 1”, a drugi rozpoczął prace nad kolejnym projektem. W ramach second party realizowanych jest obecnie 5 projektów.

„Wielu graczy branżowych interesuje się Bloober Team. Obecnie pozostajemy niezależni, jednak niczego nie wykluczamy” – wskazano z kolei w odpowiedzi na pytanie o potencjalnego inwestora.

Prezes Piotr Babieno, stwierdził podczas czatu, że „jako akcjonariusz uważa, że kurs aktualnie jest niewspółmiernie niski do sytuacji spółki”.

„Spółka rozważa różne scenariusze na przyszłość” – stwierdzono też w odpowiedzi na pytanie, czy w przeciągu najbliższych 12 miesięcy jest planowane wyjście spółki z GPW.

W ocenie zarządu „konsolidacja [rynku gier] będzie trwała”. „Jednak z mojej wiedzy wynika, że na naszym rynku nie ma w opinii zagranicznych inwestorów branżowych wielu tzw. 'podmiotów transakcyjnych'” – stwierdził prezes.

Bloober Team, założony w 2008 r., podaje, że jest jednym z najważniejszych światowych producentów gier z gatunku psychological horror. Spółka była notowana na NewConnect od 2011 r., a w 2024 r. przeniosła się na rynek główny GPW.

