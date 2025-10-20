Bloober Team w najbliższym czasie udostępni wersję demo gry „Cronos: The New Dawn”, wynika z informacji ISBnews.

„Wersja demonstracyjna ma być ukłonem w stronę niezdecydowanych graczy, którzy chcą zapoznać się z najnowszą produkcją krakowskiego studia” – poinformowało źródło ISBnews.

„Cronos: The New Dawn” został wydany 5 września br. na PC (Steam, Epic), PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. 8 września spółka podała, że sprzedaż gry przekroczyła 200 tys. sztuk w wersji cyfrowej na wszystkich platformach. Jednocześnie podawano, że gra uzyskała ponad 1 mln zapisów na listach życzeń (wishlists).

Dla Bloober Team tytuł ma istotne znaczenie. To własne, nowe IP, po sukcesie remake’u „Silent Hill 2”, jest sygnałem, że studio chce zbudować trwałą markę, podkreślała spółka.

„Cronos: The New Dawn” to survival horror w perspektywie trzeciej osoby, z silnymi elementami science-fiction: gracze wcielają się w Podróżnika (Traveller), który działa w przyszłości i cofa się w czasie do Polski lat 80., by wyjaśnić apokalipsę zwaną Zmianą (The Change).

Bloober Team, założony w 2008 r., podaje, że jest jednym z najważniejszych światowych producentów gier z gatunku psychological horror. Spółka była notowana na NewConnect od 2011 r., a w styczniu 2024 r. przeniosła się na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews