W procesie przeglądu opcji Bloober Team widzi duże zainteresowanie spółką u potencjalnych inwestorów, ale jednocześnie dostrzega możliwość dokonania przejęcia przez samego Bloobera, poinformował prezes Piotr Babieno.

„To nie jest tylko M&A, w którym ktoś może nas kupić. To jest przegląd opcji, a M&A to jedna z możliwości. Prowadzimy zaawansowane rozmowy, jest wielu potencjalnych inwestorów, którzy są zainteresowani by pomóc nam w rozwoju, by spółka robiła coraz ciekawsze rzeczy” – powiedział Babieno podczas „GPW Innovation Day”.

„Obiecaliśmy i dotrzymamy słowa, że do końca roku podejmiemy kluczową decyzję, czy to będzie M&A, czy może my kogoś przejmiemy, bo i takie możliwości są na stole” – dodał.

W sierpniu Bloober Team wybrał Juno Capital Partners LLC jako głównego doradcę w procesie przeglądu opcji strategicznych. Partnerami odpowiadającymi za przebieg procesu w Polsce zostali wybrani Trigon Investment Banking, Trigon Dom Maklerski oraz kancelaria prawnicza DZP.

Na początku maja spółka informowała, że w związku z licznymi zapytaniami od inwestorów branżowych i finansowych, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w Bloober Team, rozpoczęła rozmowy mające na celu wybór brokera finansowego, obsługującego potencjalną transakcję.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

Źródło: ISBnews