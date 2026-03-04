Bloober Team zapowiada „bardzo intensywny komunikacyjnie” rok, w trakcie którego odsłoni kilka nowych projektów, nad którymi spółka pracowała w ostatnich latach, poinformował prezes Piotr Babieno.

„Ten rok powinien być dla nas bardzo intensywny komunikacyjnie. Planujemy obecność na kilku ważnych wydarzeniach branżowych, podczas których będziemy stopniowo odsłaniać kolejne elementy naszego pipeline’u projektowego. Można spodziewać się informacji dotyczących nowych projektów, a także dalszych wiadomości związanych z naszymi obecnymi markami oraz działaniami realizowanymi przez spółki z naszej grupy. Jak zawsze, wszystkie istotne informacje będziemy przekazywać w odpowiednim czasie, poprzez raporty bieżące, wydarzenia branżowe oraz oficjalną komunikację marketingową projektów” – napisał Babieno podczas czatu StockWatch.

Jak dodał, w ramach segmentu first party funkcjonują obecnie dwa zespoły produkcyjne pracujące równolegle nad dwoma dużymi projektami – horrorami silnie nastawionymi na storytelling i przeznaczonymi przede wszystkim dla graczy single player. Z kolei Broken Mirror Games, czyli segment second party, koncentruje się również na horrorze, ale w nieco innym modelu produkcyjnym – wykorzystując specjalizację partnerów w co-developmencie.

„Część kreatywna zespołu prowadzi obecnie prace preprodukcyjne nad nowym autorskim projektem. Jednocześnie większa część zespołu produkcyjnego [’Cronosa’] wspiera obecnie proces polishingu wybranych projektów realizowanych w ramach naszego segmentu second party. Po zakończeniu etapu preprodukcji zespół będzie stopniowo przechodził do pełnej produkcji nowego projektu” – wskazał prezes.

Jak podał, Projekt H to nowa, oryginalna gra, która jest teraz w fazie przedprodukcyjnej. Projekt będzie rozwijany przez zespół, który wcześniej stworzył grę „Cronos”.

„Możemy tylko powiedzieć, że zapowiada się to jako najbardziej ambitny projekt, jaki ten zespół do tej pory realizował, z największym potencjałem komercyjnym spośród wszystkich ich tytułów” – podkreślił Babieno.

Zarząd nie zakłada, aby budżet tej produkcji przekroczył budżet „Cronosa”.

„Jedną z zalet specjalizowania się w jednym gatunku jest możliwość wykorzystywania wielu elementów naszych pipeline’ów produkcyjnych oraz zdobytych doświadczeń w kolejnych projektach. Jednocześnie od początku projektujemy tę grę jako projekt o znacząco większym potencjale sprzedażowym. W tym zakresie prowadzimy liczne analizy oraz badania rynku, które mają pomóc nam jak najlepiej dopasować skalę projektu i jego pozycjonowanie. Jeśli chodzi o termin premiery, jest jeszcze zbyt wcześnie, aby podawać konkretne daty” – wymienił prezes.

Z kolei Projekt M przeszedł „pewne zmiany organizacyjne”, w tym zmianę zespołu odpowiedzialnego za jego realizację. „Na obecnym etapie jesteśmy zadowoleni z kierunku, w którym rozwija się projekt. Jeśli chodzi o kwestie budżetowe, nie zakładamy istotnych zmian względem wcześniej planowanych nakładów” – dodał Babieno.

Ponadto poinformował, że obecnie nad ogłoszonym w lutym „Layers of Fear 3” nie pracują zespoły first party spółki. Projekt realizowany jest w modelu co-developmentu z istotnym wpływem oryginalnych twórców marki z Bloober Team.

„Co istotne, obecnie poza jednym projektem realizowanym we współpracy z zewnętrznym wydawcą, wszystkie pozostałe projekty finansowane są ze środków własnych spółki. Oznacza to, że w ostatnich latach dokonaliśmy szeregu inwestycji, których efekty powinny być widoczne w kolejnych latach” – zaznaczył prezes.

Założone w 2008 roku krakowskie studio Bloober Team specjalizuje się w tworzeniu głębokich i immersyjnych gier z gatunku horror. Bloober Team jest notowany na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: ISBnews