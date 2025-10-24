BM mBanku oczekuje, że CD Projekt zaprezentuje za III kwartał br. najlepszy wynik kwartalny od 2023 r., podał broker w raporcie datowanym na 17 października. DLC (dodatek stanowiący rozszerzenie gry) do gry „Wiedźmin 3”, jeśli rzeczywiście zostanie wydany, niewątpliwie podsyci atmosferę oczekiwania, ocenił broker.

„W lipcu Sony dodało grę 'Cyberpunk 2077′ do katalogu gier PlayStation Plus, co spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem graczy. W rezultacie w III kwartale 2025 r. CDR powinien dostarczyć najlepszy kwartał od 2023 r. Te pozytywne prognozy na drugą połowę 2025 r. mają wpływ na perspektywy CDR na ten rok i kolejne lata, poprawiając nasze rozumienie tego, jak wygląda silny długi ogon (long tail)” – czytamy w raporcie.

Broker uważa, że konsensus rynkowy dla roku obrotowego 2025 nie odzwierciedla silnej drugiej połowy br., przed którą stoi spółka, i dlatego konsensus ten należy podwyższyć.

„Zaktualizowaliśmy nasze modele wyceny, aby uwzględnić najnowsze dane handlowe (w tym prognozę dobrych wyników za III kwartał 2025 r. i ich wpływ na kolejne lata), zaktualizowaną stopę wolną od ryzyka oraz obniżony długoterminowy kurs wymiany PLN/USD do 3,71 (obecny konsensus na rok obrotowy 2027)” – czytamy dalej.

Na podstawie swoich prognoz na lata 2025-2027 broker ocenia, że CDR jest notowane na poziomie 20,4x P/E i 13,4x EV/EBITDA, czyli niewiele odbiegającym od poziomu innych spółek z tej branży (20,7x/9,6x).

„Z fundamentalnego punktu widzenia CDR jest najwyższej jakości spółką wśród polskich producentów gier. Posiada dwa udane tytuły, konsekwentnie osiąga ponadprzeciętne wyniki finansowe i dysponuje zasobami finansowymi niezbędnymi do realizacji ambitnej strategii (7 nowych gier w ciągu najbliższej dekady?). Ponadto pracuje nad kilkoma nieogłoszonymi projektami, z których jeden ma być, według plotek, dodatkiem DLC do gry W3. Jeśli okaże się to prawdą, niewątpliwie podsyci to atmosferę oczekiwania” – wskazano także.

Źródło: ISBnews