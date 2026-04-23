BoomBit odnotował 0,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r. wobec 4,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skorygowany zysk netto sięgnął 5,09 mln zł vs 10,79 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 6,35 mln zł wobec 12,82 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 25,1 mln zł wobec 29,65 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skorygowany wynik EBITDA to 25,69 mln zł vs 30,49 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 205,1 mln zł w 2025 r. wobec 224,77 mln zł rok wcześniej.

„Na wyniki 2025 roku wpłynęły trzy główne czynniki. Pierwszym z nich były trudniejsze warunki na rynku reklamy mobilnej, co miało swoje odzwierciedlenie w słabszych wynikach pierwszych trzech kwartałów. Drugim czynnikiem była istotna aprecjacja polskiego złotego, która negatywnie wpłynęła na dynamikę przychodów w PLN w segmencie gier mobilnych (wyrażone w USD były wyższe o 4,3% r/r). Trzecią kwestią były niegotówkowe odpisy aktualizujące dotyczące udziałów w spółce stowarzyszonej oraz gier, które łącznie wyniosły 10,5 mln zł” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W samym IV kw. 2025 r. Grupa miała 9,2 mln zł skorygowanej EBITDA, czyli o 46,4% więcej kw/kw oraz 3,8 mln zł skorygowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 199% kw/kw. Sam segment gier mobilnych miał 60 mln zł przychodów (+27,5% kw/kw) i wypracował 10,1 mln zł skorygowanej EBITDA, co oznacza wzrost o 58% kw/kw, oraz 4,5 mln zł skorygowanego zysku netto, czyli +235% więcej niż w III kw. 2025, podano także.

„Czwarty kwartał 2025 roku okazał się operacyjnym punktem zwrotnym i był najsilniejszym kwartałem Grupy od początku 2024 roku. Pierwsze miesiące 2026 roku potwierdzają utrzymanie tej pozytywnej tendencji. Patrząc na 2026 rok, wchodzimy w niego z niższą bazą kosztową, silniejszą dynamiką operacyjną oraz wzmocnionym portfolio ze zrównoważoną i skalowalną strukturą. Wydatki na User Acquisition zwiększamy świadomie, kierując się oceną stopy zwrotu i mając pewność, że przełożą się one korzystnie na rezultaty w kolejnych miesiącach. Zakończyliśmy również historyczne projekty (w tym blockchainowe), które nie były związane z naszym kluczowym obszarem kompetencji, tj. produktami mobilnymi. To wszystko pozwoliło nam ustabilizować nasze przepływy pieniężne i daje nam perspektywy na ich dalszą poprawę w przyszłości. Naszym celem na 2026 rok jest skalowanie podstawowego biznesu gier mobilnych w sposób rentowny, kontynuowanie pozytywnej dynamiki wyników oraz budowanie długoterminowej wartości dla naszych akcjonariuszy” – skomentował prezes Marcin Olejarz, cytowany w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 1,11 mln zł wobec 5,57 mln zł straty rok wcześniej.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

