BoomBit odnotował 7,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kwartale 2024 roku wobec 9,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 7,89 mln zł wobec 0,6 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 12,07 mln zł wobec 2,12 mln zł zysku rok wcześniej.

„W samym II kw. 2024 Grupa miała 12,1 mln zł EBITDA (6,2 mln zł skorygowanej EBITDA) i 6,3 mln zysku [ogółem] (1,4 mln zł skorygowanego). W samym segmencie gier mobilnych, wyniki te wyniosły odpowiednio 6,5 mln zł skorygowanej EBITDA i 2,5 mln zł skorygowanego zysku netto. Segment blockchain miał -0,3 mln zł skorygowanej EBITDA oraz -1,0 mln zł straty netto” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,73 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 62,76 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2024 r. spółka miała 9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 12,13 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 112,25 mln zł w porównaniu z 128,2 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 18,59 mln zł wobec 5,63 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„W I półroczu 2024 roku Grupa BoomBit osiągnęła 112,3 mln zł przychodów, w tym 108,4 mln zł z gier mobilnych. Wśród najpopularniejszych tytułów znalazły się Hunt Royale (20,1 mln zł), Darts Club (15,7 mln zł) oraz Falling Art Ragdoll Simulator (7,1 mln zł). Przychody z gier Mid-Core wyniosły w analizowanym okresie około 60,3 mln zł (78,9 mln zł w I poł. 2023), a niższe przychody z tego segmentu gier były pochodną ograniczonych wydatków na User Acquisition, głównie w Hunt Royale. Gry z gatunku Hyper-Casual wypracowały około 48,1 mln zł (48,4 mln zł w I poł. 2023). Grupa BoomBit z sukcesem wprowadziła w tym roku na rynek nowe tytuły z tego gatunku takie jak Offroad Runner czy Downhill Race League” – czytamy dalej.

W segmencie projektów blockchain przychody na poziomie 3,8 mln zł pochodziły ze sprzedaży NFT do gry Hunters on Chain na kwotę 0,5 mln zł, przychodów z grantu otrzymanego od operatora protokołu Immutable w wysokości 0,8 mln zł oraz przychodów na kwotę 2,4 mln zł z grantów otrzymanych od Fundacji NEAR przez PlayEmber. Grupa kontynuuje prace nad projektami opartymi na tej technologii, podano także.

Ponadto w analizowanym okresie wpływ na wyniki miało księgowe rozpoznanie utraty kontroli Grupy BoomBit nad ADC Games. W kolejnych okresach sprawozdawczych ADC, wraz ze swoimi spółkami zależnymi, będzie wyceniana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki według metody praw własności jako spółka stowarzyszona. Na podstawie dokonanej wyceny wartość godziwa posiadanych przez nas udziałów w ADC Games wyniosła 2,1 mln USD (8,5 mln zł), a zysk przed opodatkowaniem z tego tytułu wyniósł 10,1 mln zł. W rachunku wyników został on częściowo skompensowany innym zdarzeniem o charakterze jednorazowym, tj. odpisami z tytułu utraty wartości nakładów na prace rozwojowe w łącznej kwocie 4,2 mln zł. Po wyeliminowaniu wpływu wszystkich tych zdarzeń skonsolidowana skorygowana EBITDA Grupy BoomBit wyniosła w pierwszym półroczu 2024 r. 13 mln zł, a skorygowany skonsolidowany wynik netto ukształtował się na poziomie 3,9 mln zł.

„Naszym głównym celem w ostatnich miesiącach była konsekwentna praca nad przygotowaniem nowych tytułów oraz rozwój dotychczasowych projektów. Planując nasze działania rozwojowe, postawiliśmy na dywersyfikację źródeł przychodów. Obecnie naszym podstawowym ich źródłem jest wydawanie gier na platformy mobilne, głównie na AppStore, Google Play, Nintendo oraz w Web3 (gry blockchain). Intensywnie pracujemy nad zwiększeniem naszego znaczenia na platformach alternatywnych, takich jak Steam, konsole i Telegram, tak aby docelowo stać się wiodącym wydawcą wieloplatformowym. W ramach realizowanej przez nas strategii dywersyfikacji pozyskujemy również klientów na nasze narzędzia Business Intelligence oraz Playable Ads. Podpisaliśmy już kilka umów na świadczenie tych usług, a otrzymywany od klientów feedback utwierdza nas w przekonaniu, że dysponujemy unikalnym know-how w tych obszarach, co spotyka się z dużym zainteresowaniem rynku” – podsumował prezes Marcin Olejarz, cytowany w materiale.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2024 r. wyniosła 0,3 mln zł wobec 11,95 mln zł zysku rok wcześniej.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews