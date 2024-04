BoomBit odnotował 9,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2023 r. wobec 9,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 3,93 mln zł wobec 10,98 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 15,8 mln zł wobec 23,48 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Na wyniki Grupy, pozytywny wpływ miała wycena do wartości godziwej udziałów w spółce SuperScale s.r.o., co skutkowało przeszacowaniem ich wartości w górę o ok. 10 mln zł. Z kolei, negatywnie na wynikach odbiła się aprecjacja złotego względem innych walut. Po wyeliminowaniu wpływu zdarzeń o charakterze jednorazowym skonsolidowana skorygowana EBITDA w 2023 roku wyniosła 18,9 mln zł, zaś skorygowany zysk netto ukształtował się na poziomie 4,8 mln zł. W samym segmencie gier mobilnych, wyniki te wyniosły odpowiednio 20,4 mln zł skorygowanej EBITDA i 7,3 mln zł skorygowanego zysku netto. Segment blockchain poprawił swoje wyniki i miał -2,8 mln zł wyniku netto oraz -1,6 mln zł skorygowanej EBITDA” – czytamy w komunikacie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 245,54 mln zł w 2023 r. wobec 294,04 mln zł rok wcześniej.

Przychody z gier mobilnych wyniosły 237,7 mln zł przychodów z gier i były o 19% niższe r/r, na co wpływ miały niższe o 43% przychody z gier Hyper-Casual, co wynikało z obserwowanego na rynku spadku dochodowości na rynku reklamy mobilnej. W tym samym czasie stabilne źródło przychodów Grupy stanowiły flagowe, cieszące się stałym zainteresowaniem graczy tytuły Mid-Core: Hunt Royale (75,5 mln zł), Darts Club (29,7 mln zł) oraz Car Driving School Simulator (12,6 mln zł). Przychody z gier Mid-Core i Casual wzrosły w 2023 roku łącznie o 10% do 145,5 mln zł, podano także.

„Motorem naszego wzrostu w poprzednich latach oraz jednym z fundamentów rozwoju zawsze była dywersyfikacja źródeł przychodów i dostosowywanie się do aktualnej sytuacji rynkowej. Pogorszenie koniunktury w reklamie mobilnej w 2022 roku, a tym samym niższa dochodowość kampanii marketingowych sprawiło, że zdecydowaliśmy się mocniej postawić na rozwój produkcji i działalności wydawniczej gier Mid-Core i Casual. Intensywnie rozszerzamy nasz pipeline, co zaowocowało nawiązaniem współpracy z kilkoma doświadczonymi studiami, posiadającymi interesujące produkty na zaawansowanym etapie przygotowania. Rok 2023 zakończyliśmy wynikami słabszymi niż w roku poprzednim, ale był to dla nas ważny okres pod względem operacyjnym, dzięki czemu, 2024 zapowiada się rekordowo bogaty w premiery. W naszym planie wydawniczym na 2024 jest obecnie łącznie ponad 10 tytułów oraz największy z dotychczasowych update Hunt Royale, czyli najbardziej dochodowej gry w historii Grupy BoomBit. Większe skupienie na grach Midcore i Casual nie oznacza, że będziemy wygaszać naszą działalność w segmencie Hyper-Casual. Te gry nadal pozostają naszym ważnym źródłem przychodów i szczególnie cieszy nas poprawa ich wyników ostatnim kwartale 2023 roku oraz na początku bieżącego roku” – powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

„Miniony rok to także dalszy rozwój drugiego z segmentów naszej działalności – projektów blockchain. Aktywne prowadzenie dwóch różnych projektów w obszarze web3 przez nasze spółki, BoomLand i PlayEmber, zaowocowało w 2023 roku rozpoznaniem przychodów w wysokości 7,8 mln zł. Segment blockchain w dalszym ciągu generuje znaczne koszty, stąd jego negatywny wpływ na wyniki Grupy jest zauważalny, ale też istotnie mniejszy niż w 2022 roku. Plany na rok 2024 przewidują w szczególności wylistowanie tokenu $BOOM na zdecentralizowanej giełdzie krypto oraz emisję tokenu $EMBR” – powiedział także prezes.

W 2023 roku Grupa zaczęła osiągać przychody z segmentu projektów blockchain, które wyniosły 7,8 mln zł. Przychody pochodziły ze sprzedanych przez BoomLand NFT do gry Hunters on Chain na kwotę 1,3 mln zł oraz przychodów ze sprzedaży tokenów $BOOM z tytułu zawartych uprzednio umów SAFT na kwotę 3,8 mln zł. Ponadto PlayEmber otrzymał łącznie 2,7 mln zł z grantów od Fundacji NEAR. Kolejny kamień milowy został zrealizowany przez PlayEmber w styczniu 2024 r. co skutkowało rozpoznaniem przychodu na poziomie 1,8 mln zł. Uwzględniając stały grant wynikający z umowy z siecią Immutable, który od lutego 2024 r. otrzymuje BoomLand, w pierwszym kwartale 2024 r. Grupa miała 2,9 mln zł przychodów z projektów blockchain. W całym 2023 roku koszty projektów blockchain wyniosły 14,2 mln zł, czyli 34% więcej niż w roku poprzednim, z czego 9,5 mln zł zostało ujęte w rachunku zysków i strat, czytamy dalej.

„W ramach nowych inicjatyw zapoczątkowanych w 2023 r. i przewidzianych do dalszego rozwoju w 2024 roku planowana jest dalsza komercjalizacja autorskich narzędzi oraz rozwój modułu cross-promo, pozwalającego na wzajemne reklamowanie gier Grupy BoomBit oraz gier jej partnerów. Założone w 2023 roku joint venture Mobile Esports, które rozwija platformę free-to-play, oferującą użytkownikom uczestnictwo w rozgrywkach z rzeczywistymi nagrodami także może stać się interesującym, alternatywnym kanałem pozyskiwania użytkowników” – napisano także w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 12,45 mln zł wobec 15,83 mln zł zysku rok wcześniej.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2019 r.

Źródło: ISBnews