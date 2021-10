BoomBit wstępnie szacuje, że jego skonsolidowane przychody we wrześniu 2021 roku wyniosły 21,14 mln zł i były o 13 proc. wyższe niż w sierpniu. Koszt prowizji platform sięgnął 1,13 mln zł, a koszty marketingu wyniosły 12,63 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie.

BoomBit podał, że łączna liczba pobrań gier grupy to 22,4 mln.

„Wrzesień był jednym z najważniejszych miesięcy w historii grupy BoomBit. Po raz piąty w tym roku przekroczyliśmy w ciągu miesiąca 20 mln zł przychodów z gier, a niedawno opublikowaliśmy historycznie rekordowe wyniki za pierwsze półrocze 2021 roku. W ostatnich dniach września ogłosiliśmy również planowaną wypłatę zaliczki na dywidendę, a przede wszystkim przekroczyliśmy symboliczny próg 1 miliarda pobrań naszych gier (…) Biorąc pod uwagę obecną skalę działalności, kolejnego miliarda pobrań spodziewamy się w znacznie krótszym czasie niż pierwszego” – poinformował w komunikacie prasowym Marcin Olejarz, prezes BoomBit.

Spółka podała, że istotny wpływ na wrześniowe wyniki miały gry Construction Ramp Jumping i Kiss in Public, a także Slingshot Stunt Driver i Hyper Cards (wydane przez ADC Games).

Zarząd BoomBit zastrzega, że podane informacje finansowe to dane wstępne, które mogą różnić się od ostatecznych. Uwzględniają one przychody oraz wydatki na User Acquisition z fazy soft launch, które zgodnie z polityką rachunkowości grupy są odnoszone do nakładów na prace rozwojowe.

Źródło: PAP