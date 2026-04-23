„Odnotowujemy wyższe zyski, dysponujemy silniejszym portfelem, realizujemy nowe projekty rozwojowe, mamy lepszą strukturę kosztów oraz znacznie solidniejsze podstawy, które pozwolą nam osiągnąć sukces w 2026 roku” – powiedział Soares podczas wideokonferencji.

Zarząd poinformował, że w I kwartale bieżącego roku premiery miały gry sportowe, takie jak „Curling Club” i „Shuffleboard Club”. Spółka wiąże również nadzieje z grą „Mybots”, która znajduje się w softlaunch, i ocenia, że ma potencjał podobny do „Hunt Royale”. W planach BoomBit na ten rok są też kolejne gry idle w wersji Bitcoin, z których kilka jest już w pipeline, a dwie mają być skalowane.

Jednocześnie prezes Marcin Olejarz dodał, że BoomBit zakończył działalność w obszarze blockchain.

„Zamierzamy w 100% skoncentrować się na produktach mobilnych. To jest ostatni raz, kiedy wyodrębniamy segment blockchain. […] Natomiast BoomLand pozostaje w naszej strukturze i […] będzie pełnił rolę wydawcy” – powiedział Olejarz.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2019 r.

