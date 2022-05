BoomBit planuje soft launch pierwszej swojej gry opartej na technologii Blockchain pt. „Hunters On-Chain” jeszcze w II kwartale, a jej globalną premierę – w III kwartale, poinformowali przedstawiciele spółki. Spodziewają się oni dobrych wyników za maj i nie obawiają się wpływu nadchodzącego spowolnienia gospodarczego na przychody.

Oprócz podstawowych obszarów swojej działalności (produkcja wewnętrzna i publishing, nowe joint ventures) BoomBit planuje w tym roku rozwijać segment gier play-and-earn z wykorzystaniem technologii Blockchain w swojej innowacyjnej platformie BoomLand.

„Pierwszą grą będzie 'Hunters On-Chain’, która bazuje na niezwykle popularnej grze BoomBit pt. 'Hunt Royale’. […] Planujemy przeprowadzić miękką premierę przed końcem drugiego kwartału, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. A przewidywany termin globalnej premiery to około III kwartału tego roku” – powiedział wiceprezes Hannibal Soares podczas wideokonferencji prasowej.

Prezes BoombBit Marcin Olejarz zapowiedział także, że najlepiej zarabiająca gra spółki „Hunt Royale” wciąż będzie rozwijana.

„Będziemy nadal dążyć do rozwoju tej gry, z miesiąca na miesiąc mamy coraz więcej użytkowników. Jesteśmy w stanie skalować tę grę i moglibyśmy ją skalować mocniej. W pewnym momencie możemy wydać sporo więcej na pozyskiwanie graczy” – powiedział Olejarz.

Zapytany o wyniki za maj (w kwietniu grupa odnotowała wzrost przychodów z gier o 24,3% r/r), prezes odpowiedział: „Nie mogę podać szczegółów, ale jesteśmy zadowoleni z wyników maja”.

Według niego spodziewane spowolnienie gospodarcze nie powinno przełożyć się na przychody BoomBit.

„Z naszej perspektywy gry są najtańszą formą rozrywki i konsumenci prędzej ograniczą wyjścia do restauracji czy do kina niż wydatki w grach. Z drugiej strony, w przypadku ok. 80% gier 80-90% przychodów generujemy z reklam innych gier, czyli to nie są budżety reklamowe jakichś dużych marek samochodów etc. Tak więc nie sądzę, żeby to [spowolnienie] miało jakiś większy wpływ na nasze przychody” – wskazał Olejarz.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews