Zarząd BoomBit zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2021 rok, w wysokości 3,22 mln zł, co oznacza 0,24 zł na akcję, podała spółka.

” (… ) kwota zaliczki na poczet dywidendy: 3 220 800,0 zł, która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2021 r. i zbadanym przez biegłego rewidenta,

– zaliczką będzie objęte 13 420 000 akcji spółki,

– kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję spółki, wyniesie: 0,24 zł” – czytamy w komunikacie.

Jak podano, dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki to 3 listopada, a dzień wypłaty zaliczki to 10 listopada 2021 r.

W czerwcu br. akcjonariusze BoomBit postanowili podczas walnego zgromadzenia przeznaczyć zysk netto za 2020 r., wynoszący 6,45 mln zł, w całości na kapitał zapasowy.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews