Całkowity przychód One More Level z tytułu realizacji umowy z 505 Games w zakresie stworzenia podstawowej wersji gry „Ghostrunner 2” wyniesie, według wstępnych szacunków 24,4 mln zł, a zysk brutto na projekcie, rozumiany jako różnica przychodów oraz kosztów związanych z jego realizacją, przekroczy 7,7 mln zł, podała spółka.

„W okresie do 31 października br. całkowite przychody z tytułu realizacji umowy, w zakresie dotyczącym podstawowej wersji gry, zaksięgowane przez spółkę, wyniosły 22,2 mln zł. Koszty dotyczące projektu 'Ghostrunner 2′, zaksięgowane przez spółkę w okresie do 31 października br., wyniosły 16,7 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Ponadto w okresie do 31 stycznia br., zgodnie z umową oraz ustaleniami między spółką a 505 Games (wydawcą), spółka planuje zaksięgować przychody w wysokości ok. 2,2 mln zł, związane z osiągnięciem przez grę określonych w umowie wskaźników jakości gry i jej percepcji rynkowej.

Przedstawione dane finansowe mają charakter szacunkowy, zaznaczono.

One More Level (poprzednio Laser-Med) zadebiutował na rynku NewConnect w 2012 roku. Spółka jest studiem game developerskim oraz certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam. Na początku lipca 2023 r. akcjonariusze One More Level zgodzili się na przeniesienie notowań na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews