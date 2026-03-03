Rada Nadzorcza CI Games powołała w skład zarządu spółki Camerona Sandersa oraz Katarzynę Sermanowicz-Gizę na bieżącą wspólną kadencję, powierzając im pełnienie funkcji członków zarządu, podała spółka.

Cameron Sanders obecnie pełni funkcję Commercial Strategy Lead w CI Games, gdzie odpowiada za opracowywanie i realizację strategii komercyjnej oraz prognozowanie przychodów dla kluczowych premier Grupy oraz portfela tytułów z katalogu (back catalogue).

Z kolei Katarzyna Sermanowicz-Giza pełni funkcję globalnego dyrektora finansowego CI Games, odpowiadając za obszar finansów oraz nadzór korporacyjny nad spółkami zależnymi w Polsce i za granicą, podano także.

CI Games SE to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

Źródło: ISBnews