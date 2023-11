Już 24 listopada br. na goglach od Play For Dream zadebiutuje epicka gra akcji Crimen – Mercenary Tales, która uzyskała 4,5 na 5gwiazdek na platformie Meta Quest. Tytuł wzbudził uznanie fanów wartkiej akcji oraz krwawych walk z wykorzystaniem mieczy, szabli, rapierów i innych rodzajów historycznej broni. Dzięki premierze na goglach yVR2, produkcja dostępna dotąd na Pico i Meta Quest dostarczy ekscytujących emocji jeszcze większej liczbie entuzjastów wirtualnej rzeczywistości.

– Bardzo się cieszymy, że nawiązanie współpracy z Play For Dream pozwala nam dotrzeć do kolejnej grupy graczy i konsekwentnie realizować nasz plan ekspansji na nowe platformy. Liczymy na to, że nowi gracze przyjmą grę równie ciepło, jak dotychczasowi fani, którzy cenią ją za intensywne walki w scenerii XVII-wiecznej Europy, dużą dawkę humoru, wyraziste postaci i charakterystyczna grafikę inspirowaną komiksem. Zapraszamy wszystkich właścicieli gogli yVR2 do rozpoczęcia przygody w fantastycznym świecie Crimen – Mercenary Tales – mówi Błażej Szaflik, Prezes Zarządu Carbon Studio.

Produkcja jest pierwszoosobową grą typu VR slasher, której akcja rozwija się przy akompaniamencie muzyki ludowej autorstwa Arkadiusza Reikowskiego. Rozgrywka jest podzielona na kilka tytułowych opowieści, w których gracze wcielają się w różne postaci i toczą walki w gotyckich zamkach, na pokładach statków oraz w dawnych świątyniach.

Urozmaiceniem emocjonujących przygód są dowcipne zwroty akcji, wciągające historie opowiadane przez barwne postacie oraz proste zagadki logiczne. Dodatkowym atutem tytułu z portfolio Carbon Studio jest niekonwencjonalny koncept, który łączy inspiracje folklorem z lekką w odbiorze, popkulturową wizją historycznego świata.

Premiera na goglach yVR2 to następstwo zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Carbon Studio a Play For Dream, o której polski developer gier VR poinformował w październiku br. Zawarty kontrakt otwiera przed spółkami nowe możliwości w zakresie realizowania wspólnych działań.

Źródło: Spółka