Carbon Studio – ekspert z rynku Virtual Reality, ogłosił szacunkowe wyniki finansowe. Od stycznia do września br. Studio wypracowało prawie 3,4 mln zł przychód netto. To wzrost o 66 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku. W samym III kwartale przychody wyniosły 0,79 mln zł. Na wypracowane wyniki finansowe spółki wpłynęła rosnąca sprzedaż gier z serii The Wizards na platformie Oculus Quest. Już 17 listopada na PC VR zadebiutuje największy tytuł Studia – Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall. Tegoroczna premiera gry to jeden z warunków podjętej 8 listopada uchwały NWZ Carbon Studio dotyczącej 3-letniego programu motywacyjnego, skierowanego do kluczowego personelu spółki.

– Zamykamy trzy kwartały 2021 roku przychodami na poziomie prawie 3,4 mln zł, to wynik zdecydowanie lepszy od tego, który osiągnęliśmy po trzech kwartałach minionego roku. Zarabiamy głównie na grach z naszej popularnej serii The Wizards. Wpływ na dobre wyniki finansowe ma także rosnąca popularność urządzeń VR – mówi Błażej Szaflik, prezes zarządu Carbon Studio.

The Wizards to seria gier akcji VR i zarazem kampania fabularna z podróżą w czasie, epickimi bitwami w Królestwie Meliora i bogatą historią. Podstawową mechaniką jest rzucanie zaklęć poprzez wykonywanie prostych gestów rąk.

Jak podawała Spółka w sierpniu br. seria gier The Wizards sprzedała się w ponad 250 000 egzemplarzy.

8 listopada Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Studio podjęło uchwałę dot. wprowadzenia 3-letniego programu motywacyjnego, skierowanego do kluczowego personelu. W jego ramach ok. 25 pracowników Carbon Studio otrzyma możliwość objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B spółki, uprawniających do objęcia akcji serii E. Zarząd Spółki nie będzie przewidziany w pierwszej transzy emisji warrantów – Program motywacyjny jest skierowany przede wszystkim do naszych kluczowych pracowników w celu zmotywowania ich do pracy nad naszymi wspólnymi projektami, ale także jest dobrą kartą przetargową, jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych pracowników. – mówi Aleksander Caban, członek zarządu Carbon Studio. – Pomimo nazwy, program jest skierowany do osób, które są w naszym zespole kluczowe – albo ze względu na pełnioną funkcję albo ze względu na wkład jaki wnoszą do projektów – dodaje.

Obecnie Studio przygotowuje się do premiery swojego największego tytułu – Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall. – Mamy doświadczenie w tworzeniu gier opartych o rzucanie zaklęć w VR-ze, dlatego chcieliśmy iść o krok dalej. Połączyliśmy czary Lorda Arcanum z walką bronią białą w sposób płynny i intuicyjny. Gracz podczas rozgrywki po pewnym czasie intuicyjnie rzuca czarami w trakcie nawet najbardziej wymagających potyczek– komentuje Aleksander Caban.

Tempestfall będzie pierwszym projektem z popularnego uniwersum Age of Sigmar, który będzie osadzony w technologii wirtualnej rzeczywistości. – Aktualnie wprowadzamy ostatnie poprawki przed oficjalną premierą na PC VR, którą zaplanowaliśmy na 17 listopada. Premiera tej gry w br. jest jednym z warunków rozpoczęcia programu motywacyjnego Carbon Studio na lata 2021 – 2024. – dodaje Aleksander Caban.

Carbon Studio liczy, że debiut Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe Spółki w 2022 roku. PC VR to dopiero początek – na celowniku znajduje się wiele innych platform sprzętowych, na których Tempestfall ukaże się w następnej kolejności. Oprócz wsparcia innych producentów sprzętu umowa licencyjna zakłada stworzenie kilku rozszerzeń do gry oddawanych graczom po premierze.

Tempestfall realizowany jest we współpracy z Games Workshop, firmą znaną z produkcji miniaturek i gier bitewnych. Umowę licencyjną na realizację projektu opartego o uniwersum Warhammera firmy podpisały we wrześniu 2019 roku. Carbon Studio w projekcie pełni rolę zarówno producenta, jak i wydawcy. Cenę gry ustalono na 29,99 USD. Gra będzie dostępna w kilku wersjach językowych.

