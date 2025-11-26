CD Projekt ocenia, że ma spore szanse na osiągnięcie celu finansowego z programu motywacyjnego na lata 2023-2026, który zakłada 2 mld zł skumulowanego zysku netto, poinformował CFO Piotr Nielubowicz. Nowe treści wspierające ten cel mają pojawić się w nadchodzącym roku.

„Warunek programu motywacyjnego dotyczący wyników finansowych na lata 2023-2026 został ustalony na poziomie 2 mld zł skumulowanego zysku netto. Po 11 z 16 kwartałów do osiągnięcia tego celu pozostaje jeszcze 700 mln zł. Chociaż jest to bardzo ambitny cel, uważamy, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszym planem, mamy spore szanse na jego osiągnięcie. Biorąc pod uwagę nasze obecne postępy, istnieje szansa, że nowe treści, o których wspomniano w ostatnich rozmowach i raportach, zostaną opublikowane w nadchodzącym roku. To będzie miało wpływ na nasze wyniki i zwiększy prawdopodobieństwo osiągnięcia warunku dotyczącego zysków dla I etapu programu motywacyjnego” – powiedział Nielubowicz podczas wideokonferencji.

Miniony kwartał ocenił jako znaczący krok naprzód pod względem wyników finansowych w zakresie realizacji celu z programu motywacyjnego.

Pod koniec sierpnia zarząd CD Projekt podawał, że kontynuuje prace nad niezapowiedzianymi projektami, ale nie ujawnia ich szczegółów. Z kolei pod koniec maja zarząd spółki poinformował, że ma trzy niezapowiedziane projekty w fazie rozwojowej, a joint-CEO Michał Nowakowski doprecyzował wówczas, że wśród nich są dwa projekty gamingowe.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews