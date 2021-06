CD Projekt finalizuje transakcję przejęcia studia w Vancouver, nie wyklucza kolejnych M&A, poinformował prezes Adam Kiciński. Część zespołu „Cyberpunka 2077” przeszła do przygotowywań nowych projektów.

„Finalizujemy deal ze studiem w Vancouver. Jeśli pojawią się kolejne podobne transakcje, będziemy informować rynek” – powiedział Kiciński podczas telekonferencji.

Pod koniec marca CD Projekt podpisał list intencyjny z Digital Scapes określający warunki, na jakich nabędzie studio deweloperskie z Vancouver. Obie firmy ściśle współpracują ze sobą od 2018 r.

Jak wskazał Kiciński, plany zakładają rozwój zespołu kanadyjskiego studia, ale CD Projekt planuje zatrudniać również w Polsce.

Według słów szefa CD Projektu, aktualnie ok. 1/3 zespołu, który pracował nad grą „Cyberpunk 2077”, obecnie rozpoczyna działania przygotowujące do nowych projektów.

„Jak zapowiadaliśmy, projekty AAA ruszą w 2022. Obecny rok to rok transformacji, wciąż mamy dużo pracy nad CP2077. Ok. 1/3 zespołu CP2077 pracuje nad przygotowaniami do przyszłej pracy nad nowymi projektami. Około połowa zespołu ‚CP2077’ nadal pracuje nad tą grą i wersją next gen” – powiedział Kiciński.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz najnowsza superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews