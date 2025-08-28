CD Projekt kontynuuje prace nad niezapowiedzianymi projektami, ale nie ujawnia ich szczegółów, wynika z wypowiedzi zarządu producenta gier.

„Po stronie aktywów, po pierwsze, podstawowa działalność naszej firmy, czyli wydatki na projekty rozwojowe. Saldo w tym zakresie wzrosło o 202 mln zł. Nowe projekty, głównie 'Wiedźmin 4′, 'Cyberpunk 2′ i 'Sirius’, ale także projekty, które nie zostały jeszcze ogłoszone, spowodowały wzrost o 230 mln zł. Równolegle nastąpił spadek o 28 mln zł wynikający z amortyzacji gier, które zostały już wprowadzone na rynek” – powiedział CFO Piotr Nielubowicz podczas omówienia prezentacji spółki po I półroczu.

„Jeśli chodzi o planowanie dalszej komunikacji dotyczącej nieujawnionych projektów, to oczywiście nie możemy się na ten temat wypowiadać, ponieważ nie możemy ujawniać szczegółów czegoś, co ma być niespodzianką” – dodał joint-CEO Michał Nowakowski.

Pod koniec maja zarząd spółki poinformował, że ma 3 niezapowiedziane projekty w fazie rozwojowej, a Nowakowski doprecyzował wówczas, że wśród nich są 2 projekty gamingowe.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews