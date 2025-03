CD Projekt oczekuje, że zrealizuje cel programu motywacyjnego na lata 2023-2026 na poziomie 2 mld zł skumulowanego zysku netto dzięki „długowieczności” swoich gier, aktywnemu zarządzaniu franczyzami i wydawaniu nowych treści, poinformował CFO Piotr Nielubowicz. Nie uwzględnia to premiery „Wiedźmina 4”, który nie zostanie wydany w ramach pierwszego celu programu motywacyjnego, który kończy się 31 grudnia 2026 roku.

„Nadal musimy dostarczyć nieco ponad 1 mld zł. Dziś mogę powiedzieć, że nasz sukces biznesowy opiera się na długowieczności naszych produktów, aktywnym zarządzaniu kołem zamachowym franczyzami i wydawaniu nowych treści. Spodziewamy się, że będziemy aktywni we wszystkich wymienionych obszarach w pozostałym okresie” – powiedział Nielubowicz podczas wideokonferencji.

Zarząd CD Projekt założył cel programu motywacyjnego na lata 2023-2026 na poziomie 2 mld zł skonsolidowanego zysku netto, a na lata 2024-2027 – 3 mld zł.

Wcześniej CFO powiedział, że cel na lata 2023-2026 został ustalony na poziomie 2 mld zł skumulowanego zysku netto. Po dwóch pełnych latach spółka zrealizowała 951 mln zł, co stanowi 48% celu. Mimo że nie planuje wydać 'Wiedźmina 4′ przed końcem 2026 roku, nadal kieruje się tym celem finansowym i „chociaż jest on bardzo ambitny, mamy szansę go osiągnąć w wyznaczonym terminie”, podkreślił.

W sprawie oczekiwanej daty premiery „Wiedźmina 4” skomentował dodatkowo, że CD Projekt nie zamierza jeszcze ogłaszać dokładnej daty premiery gry.

„Jedyne, czym możemy się na razie podzielić, aby zapewnić inwestorom większą widoczność, to fakt, że gra nie zostanie wydana w ramach pierwszego celu programu motywacyjnego, który kończy się 31 grudnia 2026 roku” – zaznaczył CFO CD Projektu.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews