CD Projekt odnotował 193,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 78,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 194,63 mln zł wobec 80,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 349,07 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 227,45 mln zł rok wcześniej.

„Na wzrost osiągniętych przez Grupę CD Projekt w III kwartale 2025 r. przychodów wpływ miały zarówno wyższe niż przed rokiem przychody ze sprzedaży 'Cyberpunka 2077′ i 'Widma Wolności’ na dotychczasowych platformach, jak i udostępnienie przez spółkę w lipcu 2025 r. bazowej wersji gry w ramach subskrypcji PlayStation Plus Extra i Premium oraz sprzedaż na nowych platformach – konsolach Nintendo Switch 2 i urządzeniach Mac” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W III kwartale 2025 r. bieżąca działalność operacyjna Grupy CD Projekt wygenerowała 237 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Pomimo wypłaty blisko 100 mln zł w formie dywidendy, przeprowadzenia skupu akcji własnych oraz intensywnych inwestycji w nowe produkcje pozycja finansowa Grupy CD Projekt pozostaje silna. Na koniec września 2025 r. łączna wartość środków pieniężnych, depozytów i płynnych obligacji w posiadaniu Grupy wyniosła 1,408 mld zł, podano także.

„2,5-krotny wzrost zysku netto Grupy i osiągnięcie 55% rentowności netto w III kwartale to dowód na efektywne zarządzanie cyklem życia naszych gier, co przekłada się na utrzymującą się świetną sprzedaż. Dzięki mocnym przepływom z podstawowego biznesu, możemy odważnie inwestować w przyszłe projekty i rozwijać nasz zespół w Bostonie, co będzie napędzało nasz wzrost w przyszłości” – skomentował CFO Piotr Nielubowicz, cytowany w materiale.



W I-III kw. 2025 r. spółka miała 348,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 248,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 792,11 mln zł w porównaniu z 652,14 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 351,73 mln zł wobec 249,09 mln zł zysku rok wcześniej.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews