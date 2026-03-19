CD Projekt odnotował 520,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2025 r. wobec 442,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto ogółem wyniósł 594,71 mln zł wobec 444,25 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Kondycja Grupy CD Projekt pozostaje silna. W 2025 r. skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej – stanowiącej podstawowy biznes CD Projekt RED – wyniósł 521 mln zł, co oznacza wzrost o 18% rok do roku. Biorąc pod uwagę całkowity zysk netto Grupy – w tym zysk z działalności zaniechanej, czyli zysk GOG za omawiany rok, a także zysk z jego sprzedaży – wynik netto Grupy był wyższy o kolejne 74 mln zł i osiągnął poziom 595 mln zł. Tak solidny wynik netto pozwolił wygenerować 591 mln zł dodatnich przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

2025 był drugim najlepszym rokiem w historii Grupy CD Projekt pod względem osiągniętego zysku netto. Rentowność netto Grupy z działalności kontynuowanej w 2025 r. wyniosła 60,1%, podano także.

Zysk operacyjny wyniósł 470,65 mln zł wobec 366,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 866,99 mln zł w 2025 r. wobec 798,37 mln zł rok wcześniej.

„W 2025 r. przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 9% do poziomu 867 mln zł. Głównym motorem przychodów pozostawała wysoka sprzedaż gry Cyberpunk 2077 wraz z dodatkiem Widmo Wolności, jak i kontynuowana sprzedaż Wiedźmina 3: Dziki Gon. Na osiągnięty poziom przychodów zauważalny wpływ miało również udostępnienie Cyberpunka 2077 w ramach usługi subskrypcji PlayStation Plus Extra i Premium oraz premiera gry w wersji na nową platformę – Nintendo Switch 2” – czytamy dalej.

„Nasze gry to prawdziwe long-sellery, co udowadniają liczby. Do tej pory sprzedaliśmy ponad 85 milionów kopii gier z trylogii wiedźmińskiej, 35 milionów kopii Cyberpunka 2077 i 10 mln Widma Wolności. Utrzymujące się przez lata po premierze świetne wyniki sprzedażowe to efekt nie tylko atrakcyjności naszych tytułów i unikalności doświadczeń, które oferują, ale także skutecznego zarządzania cyklem życia naszych gier i świadomej decyzji o wspieraniu naszych tytułów w długim terminie. Dzięki temu stale powiększamy bazę graczy i poszerzamy zasięg naszych marek” – powiedział joint CEO Michał Nowakowski, cytowany w materiale.

Rok 2025 obfitował w inicjatywy rozwijające IP Wiedźmina i Cyberpunka poza obszarem gier wideo, podkreśliła spółka.

„Sukcesywnie dodajemy nowe formy kontaktu z naszymi markami, aby gracze mogli obcować ze światami znanymi z gier studia CD Projekt RED również w oczekiwaniu na nowe produkcje. To buduje globalną rozpoznawalność, ale też przekłada się na konkretne liczby. Od premiery Wiedźmina 3: Dziki Gon produkty towarzyszące w ramach tej franczyzy wygenerowały ponad 100 mln złotych, a w przypadku Cyberpunka jest to już blisko 70 mln złotych. To potwierdza siłę i potencjał naszych IP” – powiedział także Nowakowski.

Istotnym wydarzeniem 2025 roku była przeprowadzona w ramach konkurencyjnego procesu i sfinalizowana 31 grudnia 2025 r. sprzedaż 100% udziałów w spółce GOG sp. z o.o. za kwotę 90,7 mln zł.

„Podjęliśmy decyzję o sprzedaży GOG, aby skupić pełnię uwagi i zasobów na produkcji gier wideo. Jest to kluczowe w kontekście naszych strategicznych, ambitnych planów rozwoju, które zakładają pracę nad wieloma Projektami jednocześnie oraz ekspansję naszych marek na nowych polach rozrywki. GOG pozostaje naszym ważnym partnerem biznesowym. Chcemy aby nasze przyszłe gry były nadal dostępne na tej platformie” – skomentował CFO Piotr Nielubowicz.

„W 2025 r. zainwestowaliśmy ponad 513 mln zł w rozwój nowych gier i produktów towarzyszących, wypłaciliśmy blisko 100 mln zł dywidendy oraz zrealizowaliśmy skup akcji własnych za ponad 22 mln zł. Pomimo tych wydatków, nasze rezerwy finansowe utrzymują się na wysokim poziomie – na koniec 2025 r. zasoby gotówki, lokat i obligacji wyniosły łącznie ponad 1,3 mld zł” – zaznaczył dyrektor finansowy.

Zgromadzone zasoby finansowe gwarantują Grupie pełną niezależność twórczą, umożliwiając jednocześnie realizację nowych, ambitnych projektów. Spółka ogłosiła, że zespół studia CD Projekt RED rozpoczął prace nad kolejną grą, osadzoną w rozwijanym wewnętrznie IP o kryptonimie Hadar, zakończono w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 635,21 mln zł wobec 445,05 mln zł zysku rok wcześniej.

CD Projekt to notowany na GPW deweloper gier wideo z gatunku RPG. Sztandarowymi produkcjami studia CD Projekt RED jest seria „Wiedźmin” oraz „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews