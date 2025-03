CD Projekt nie planuje wydać „Wiedźmina 4” przed końcem 2026 roku, poinformował CFO Piotr Nielubowicz.

„Cel na lata 2023-2026 został ustalony na poziomie 2 mld zł naszego skumulowanego zysku netto. Po dwóch pełnych latach zrealizowaliśmy 951 mln zł, co stanowi 48% celu. Mimo że nie planujemy wydać 'Wiedźmina 4′ przed końcem 2026 roku, nadal kierujemy się tym celem finansowym i chociaż jest on bardzo ambitny, mamy szansę go osiągnąć w wyznaczonym terminie” – powiedział Nielubowicz podczas wideokonferencji.

Zarząd CD Projekt założył cel programu motywacyjnego na lata 2023-2026 na poziomie 2 mld zł skonsolidowanego zysku netto, a na lata 2024-2027 – 3 mld zł.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews