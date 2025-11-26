CD Projekt nie pokaże „nowego kontentu” podczas wydarzenia The Game Awards w grudniu, poinformował joint CEO Michał Nowakowski.

„Jeśli chodzi o naszą obecność na The Game Awards w tym roku, to nie przedstawimy żadnych nowych treści na TGA – mówię wprost. Będziemy tam obecni jako część programu, ponieważ jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni z nominacji, która dotyczy gry, na którą czekamy z niecierpliwością” – powiedział Nowakowski podczas wideokonferencji.

Wcześniej analitycy zakładali, że kolejny katalizator dla sentymentu wokół notowań CD Projektu przyjdzie prawdopodobnie wraz z następnymi działaniami marketingowymi dla gry „Wiedźmin 4”, których można spodziewać się jeszcze w tym roku, być może podczas wydarzenia The Game Awards 11 grudnia.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews