CD Projekt planuje wejście w fazę produkcyjną projektu Polaris z uniwersum wiedźmińskiego w II półroczu, poinformował joint chief executive officer i członek zarządu Michał Nowakowski.

„Polaris rozpocznie nową trylogię wiedźmińską. To nasz najbardziej zaawansowany projekt. Podczas gdy wciąż jesteśmy w preprodukcji nasz plan zakłada rozpoczęcie fazy produkcji Polaris w II półroczu” – powiedział Nowakowski podczas wideokonferencji.

Przy projekcie pracuje ponad 400 osób, co oznacza osiągnięcie targetu dla fazy produkcyjnej, dodał członek zarządu.

„’Sirius’, realizowany przez studio Molasses Flood ze wsparciem naszych developerów. W ub.r. zdefiniowaliśmy nowy framework dla tego projektu i jest on we wczesnej fazie preprodukcji. Ostatnim projektem z wiedźmińskiej franszyzy jest 'Canis Maioris’ to remake pierwszej gry Wiedźmin. Realizowany jest przez Fool’s Theory nad naszym nadzorem. Prace są w fazie koncepcyjnej. Projekt będzie realizowany od podstaw na Unreal 5 i będzie wykorzystywał toolset opracowany dla 'Polaris'” – dodał Nowakowski.

Ponadto „Orion” – sequel gry „Cyberpunk 2077” – znajduje się również w fazie koncepcyjnej pod nadzorem weteranów „CP2077”. Zespół nowego IP – „Hadar” – się powiększa i obecnie eksploruje kluczowe filary dla IP w fazie koncepcyjnej, wskazał członek zarządu.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz najnowsza superprodukcja „Cyberpunk 2077”. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews